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Губернатор: я предложил Курбану Бердыеву продолжить работу с "Ростовом"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что на встрече с вице-президентом и тренером "Ростова" Курбаном Бердыевым предложил специалисту продолжить работу в клубе.

"Мы встречались с Бердыевым в начале марта. Я предложил Курбану Бекиевичу продолжить работу с "Ростовом".

С Бердыевым в плотном контакте работает мой первый заместитель, оперативно обсуждаются все текущие вопросы, в том числе финансовые. Мы договорились с Курбаном Бекиевичем еще раз встретиться и подробно обсудить планы развития клуба", - цитирует губернатора ТАСС.
Теги: Ростов Бердыев
Сегодня, 13:06
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:45) #
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Бекиич, ждет предложения от серьезного клуба.
Тем более Кириченко он всему научил!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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