Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Николас Ломбертс: действительно, летом я перейду в "Остенде"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс подтвердил информацию о том, что продолжи карьеру в бельгийском "Остенде".

"Информация о моем переходе в "Остенде" верна. Но сезон доиграю в "Зените" и только потом летом уеду в новый клуб", – цитирует Ломбертса "СЭ".
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 13:57
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 14:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Ну Николай уже почти отмучился.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 14:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Зря. Поиграй в Зените ещё хотя бы ещё 1 сезон! Не бойся!
Регистрация: 8.09.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.