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"Остенде" объявил о подписании трехлетнего контракта с Николасом Ломбертсом (фото)

Защитник петербургского "Зенита" Николас Ломбертс заключил соглашение с бельгийским "Остенде".

Об этом сегодня сообщила пресс-служба бельгийцев в твиттере. Контракт с Ломбертсом рассчитан на три года.

Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 14:07
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5
(1)
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:09) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
выдохнул парень..рабство закончилось!осталось еще чуть чуть потерпеть ..

п.с кто мешал его отпустить еще летом или в зимнее окно?...
он же слезно просил! и сколько раз он вышел на поле в этот промежуток?
парень просто просиживает свои последние футбольные годы..
я думаю на з.п ему уже похер! ему в удовольствие поиграть в футбол на закате карьеры..

этот дюков и митрафанов ублюдки полные!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:40) #
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  •  (8)

Спасибо, Николас за все!
За профессионализм, за любовь к городу, за Русский язык!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо Нико за всё что ты сделал для Зенита.
твоя жертва в испании останется навсегда в памяти.
Удачи в домашнем Чемпионате


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:30) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно сделал.Может где и поиграет в этом возрасте.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Очень жалко терять живую легенду, но такова жизнь! Успехов Коле и спасибо огромное за все начиная от чемпионства 2007 года


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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