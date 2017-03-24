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Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (23)
Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (23)
08:49
Валерий Карпин: если бы мне кто-то объяснил, в какой футбол играет "Спартак", я был бы счастлив (44)
Валерий Карпин: если бы мне кто-то объяснил, в какой футбол играет "Спартак", я был бы счастлив (44)
02:52
Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео) (1)
Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео) (1)
"Зенит" начал подготовку к матчу с "Рубином"
"Зенит" начал подготовку к матчу 21-го тура чемпионата России с "Рубином".
26 марта команда провела двухчасовое занятие. В тренировке приняли участие 12 игроков, не задействованных в матчах национальных сборных.
Кроме того, по индивидуальной программе работал Игорь Смольников. Тренировка была посвящена беговым упражнениям и работе с мячом, в конце занятия игроки провели двусторонку в формате 6х6.
ФК "Зенит"
26 марта команда провела двухчасовое занятие. В тренировке приняли участие 12 игроков, не задействованных в матчах национальных сборных.
Кроме того, по индивидуальной программе работал Игорь Смольников. Тренировка была посвящена беговым упражнениям и работе с мячом, в конце занятия игроки провели двусторонку в формате 6х6.
ФК "Зенит"
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