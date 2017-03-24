"Зенит" начал подготовку к матчу с "Рубином"

"Зенит" начал подготовку к матчу 21-го тура чемпионата России с "Рубином".26 марта команда провела двухчасовое занятие. В тренировке приняли участие 12 игроков, не задействованных в матчах национальных сборных.Кроме того, по индивидуальной программе работал Игорь Смольников. Тренировка была посвящена беговым упражнениям и работе с мячом, в конце занятия игроки провели двусторонку в формате 6х6.