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"Зенит" начал подготовку к матчу с "Рубином"

"Зенит" начал подготовку к матчу 21-го тура чемпионата России с "Рубином".

26 марта команда провела двухчасовое занятие. В тренировке приняли участие 12 игроков, не задействованных в матчах национальных сборных.

Кроме того, по индивидуальной программе работал Игорь Смольников. Тренировка была посвящена беговым упражнениям и работе с мячом, в конце занятия игроки провели двусторонку в формате 6х6.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 14:40
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
я то думаю зачем они новость про Бурлака пустили.. а тут вон оно чё..игра с Рубином.. laughing

ну передасты бандеровско-питерские..из колеи хотят выбить основного центрального защитника Рубина перед самой игрой.


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Регистрация: 22.05.2015
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