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Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео) (1)
Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео) (1)
Василий Голубев: финансовое положение "Ростова" не ухудшается
Власти Ростовской области хорошо понимают перспективы развития местного футбольного клуба "Ростов", поэтому финансовое положение команды не ухудшается, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Что касается финансового положения футбольного клуба, оно не ухудшается. Наоборот, мы хорошо понимаем перспективу развития клуба", - сказал Голубев.
Также Голубев заявил, что перед футболистами и тренерским штабом команды стоит задача достойно завершить сезон в чемпионате России.
"У "Ростова" задача сегодня одна - достойно завершить этот сезон", - цитирует Голубева ТАСС.
"Что касается финансового положения футбольного клуба, оно не ухудшается. Наоборот, мы хорошо понимаем перспективу развития клуба", - сказал Голубев.
Также Голубев заявил, что перед футболистами и тренерским штабом команды стоит задача достойно завершить сезон в чемпионате России.
"У "Ростова" задача сегодня одна - достойно завершить этот сезон", - цитирует Голубева ТАСС.
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