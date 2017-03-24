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Питерское "Динамо" может создать фарм-клуб, в случае выхода в ФНЛ
"Динамо" из Санкт-Петербурга, выступающее в Профессиональной футбольной лиге, в случае выхода в ФНЛ может создать свой фарм-клуб и заявить его в ПФЛ, сообщили в пресс-службе клуба.
"Действительно, такие разговоры у нас идут, но окончательное решение еще не принято. Существует большая вероятность, что это произойдет. Станет это понятно, в случае если мы выйдем в первый дивизион, к концу апреля.
Поскольку у нас есть много молодых игроков, им надо будет где-то играть, если команда выйдет в ФНЛ. Поэтому вариант создания второй команды рассматривается", - цитирует представителя пресс-службы ТАСС.
В текущем сезоне петербургское "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице зоны "Запад" первенства ПФЛ.
"Действительно, такие разговоры у нас идут, но окончательное решение еще не принято. Существует большая вероятность, что это произойдет. Станет это понятно, в случае если мы выйдем в первый дивизион, к концу апреля.
Поскольку у нас есть много молодых игроков, им надо будет где-то играть, если команда выйдет в ФНЛ. Поэтому вариант создания второй команды рассматривается", - цитирует представителя пресс-службы ТАСС.
В текущем сезоне петербургское "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице зоны "Запад" первенства ПФЛ.
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