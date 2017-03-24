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Питерское "Динамо" может создать фарм-клуб, в случае выхода в ФНЛ

"Динамо" из Санкт-Петербурга, выступающее в Профессиональной футбольной лиге, в случае выхода в ФНЛ может создать свой фарм-клуб и заявить его в ПФЛ, сообщили в пресс-службе клуба.

"Действительно, такие разговоры у нас идут, но окончательное решение еще не принято. Существует большая вероятность, что это произойдет. Станет это понятно, в случае если мы выйдем в первый дивизион, к концу апреля.

Поскольку у нас есть много молодых игроков, им надо будет где-то играть, если команда выйдет в ФНЛ. Поэтому вариант создания второй команды рассматривается", - цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

В текущем сезоне петербургское "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице зоны "Запад" первенства ПФЛ.
Теги: Динамо СПБ
Сегодня, 15:58
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11
(1)
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Внимание !
Внесите ЗЕНИ ТУШКУ в студию в чёрном ящике !

внесите ее в ФНЛ!

там ей и место!


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Пивовед
Какие сорта предпочитаете?


Благодарствуйте!

Светлое... Свежесваренное...Немецкое, естессссенно.

Давненько на Кёнегсбергщине не бывал. Пиво,помню, подавали отменное.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
Цитата: Пивовед
Бонж, ты не угадал..Есть ищО однв попытка и ищО одна тн команда


А можно не бомжу в угадайку сыграть?

Барабанная дробь!....Фанфары!.... Зина - в студию!!!!

Ну что, пивко с тебя? Но предупреждаю, "Балтику" не пью.

С удовольствием сударь, и помилуйте- варево от вышеназванной конторы вкушать моветон и некомильфо ! Это пусть оно останется там, где Один город- одна пивоварня.

Какие сорта предпочитаете?
Тёмные ?
Светлые?
Свежесваренные минипивоварнями?

Предпочтения по Странам?


Цитата: SHIGA
Цитата: Пивовед
Это будет уникальный случай, - когда фармклуб какоето время будет выступать классом выше, чем клуб базисный.

Цитата: Saveger
Цитата: Пивовед
Это будет уникальный случай, - когда фармклуб какоето время будет выступать классом выше, чем клуб базисный.

в каком смысле?

Цитата: Пивовед
Цитата: Sewer 79
Цитата: Saveger
в каком смысле?

Свин имеет в виду Тосно

Бонж, ты не угадал..
Есть ищО однв попытка и ищО одна тн команда, расположенная для амбициозного Динамо СПб крайне удобно географически .)))))

я я я я я я я .. а можно я я я я я
это клуб передастов т.е зенит из Петербурга.. теперь с припиской: титульный спонсор убийц-бандеровцев из украины..


Внимание !
Внесите ЗЕНИ ТУШКУ в студию в чёрном ящике !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Это будет уникальный случай, - когда фармклуб какоето время будет выступать классом выше, чем клуб базисный.

Цитата: Saveger
Цитата: Пивовед
Это будет уникальный случай, - когда фармклуб какоето время будет выступать классом выше, чем клуб базисный.

в каком смысле?

Цитата: Пивовед
Цитата: Sewer 79
Цитата: Saveger
в каком смысле?

Свин имеет в виду Тосно

Бонж, ты не угадал..
Есть ищО однв попытка и ищО одна тн команда, расположенная для амбициозного Динамо СПб крайне удобно географически .)))))

я я я я я я я .. а можно я я я я я
это клуб передастов т.е зенит из Петербурга.. теперь с припиской: титульный спонсор убийц-бандеровцев из украины..


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Пивовед
Бонж, ты не угадал..Есть ищО однв попытка и ищО одна тн команда


А можно не бомжу в угадайку сыграть?

Барабанная дробь!....Фанфары!.... Зина - в студию!!!!

Ну что, пивко с тебя? Но предупреждаю, "Балтику" не пью.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Цитата: Saveger
в каком смысле?

Свин имеет в виду Тосно

Бонж, ты не угадал..
Есть ищО однв попытка и ищО одна тн команда, расположенная для амбициозного Динамо СПб крайне удобно географически .)))))


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:35) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Saveger
в каком смысле?

Свин имеет в виду Тосно


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 16:35) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Пивовед
Это будет уникальный случай, - когда фармклуб какоето время будет выступать классом выше, чем клуб базисный.

Не вижу логики.
Регистрация: 24.11.2016
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Это будет уникальный случай, - когда фармклуб какоето время будет выступать классом выше, чем клуб базисный.

в каком смысле?
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это будет уникальный случай, - когда фармклуб какоето время будет выступать классом выше, чем клуб базисный.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 16:17) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Ежели деньги есть, отчего же не создать..
Регистрация: 21.11.2016
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