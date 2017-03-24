Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

46 тысяч билетов продано на летний матч "Реала" с "Барселоной" в Майами

На матч "Реал" - "Барселона", который пройдёт в США ближайшим летом уже продано 46 тысяч билетов, сообщает The Miami Herald.

Встреча состоится на стадионе, который вмещает 65 тысяч человек. Билеты продаются от 200 до 1000 долларов. Напомним, "Реал" и "Барселона" проведут товарищеский матч 29 июля в Майами.
Теги: Барселона Реал
Сегодня, 16:30
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
  • +3
  •  (3)

Вот это билетные сборы! + атрибутика, очень мощно.
Наши команды за год столько не зарабатывают.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.