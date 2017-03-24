46 тысяч билетов продано на летний матч "Реала" с "Барселоной" в Майами

На матч "Реал" - "Барселона", который пройдёт в США ближайшим летом уже продано 46 тысяч билетов, сообщает The Miami Herald.



Встреча состоится на стадионе, который вмещает 65 тысяч человек. Билеты продаются от 200 до 1000 долларов. Напомним, "Реал" и "Барселона" проведут товарищеский матч 29 июля в Майами.