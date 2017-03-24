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Месут Озил может не сыграть с Азербайджаном

Полузащитник сборной Германии Месут Озил пропустил тренировку национальной команды перед отборочным матчем к ЧМ-2018 против Азербайджана, сообщает Goal.com.

У футболиста возникли проблемы со спиной, поэтому ему пришлось покинуть занятия немецкой сборной.
Теги: Озил Сборная Германии Сборная Азербайджана
Сегодня, 16:43
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