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Агент: Туран не получал предложений от "Арсенала", он счастлив в "Барселоне"
Агент полузащитника "Барселоны" Арды Турана Ахмет Булут прокомментировал слухи насчет интереса "Арсенала" к его клиенту.
"Мы не получали никаких предложений, поэтому сейчас нечего обсуждать. Я не вел переговоров с "Арсеналом". Туран счастлив в "Барселоне". Его контракт с каталонским клубом рассчитан ещё на три года", - цитирует агента ESPN.
"Мы не получали никаких предложений, поэтому сейчас нечего обсуждать. Я не вел переговоров с "Арсеналом". Туран счастлив в "Барселоне". Его контракт с каталонским клубом рассчитан ещё на три года", - цитирует агента ESPN.
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