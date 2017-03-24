Агент: Туран не получал предложений от "Арсенала", он счастлив в "Барселоне"

Агент полузащитника "Барселоны" Арды Турана Ахмет Булут прокомментировал слухи насчет интереса "Арсенала" к его клиенту.



"Мы не получали никаких предложений, поэтому сейчас нечего обсуждать. Я не вел переговоров с "Арсеналом". Туран счастлив в "Барселоне". Его контракт с каталонским клубом рассчитан ещё на три года", - цитирует агента ESPN.