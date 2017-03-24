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Эдгардо Бауса: у сборной Аргентины нет зависимости от Месси

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса прокомментировал победу над Чили (1:0) в матче отборочного турнира к ЧМ-2018.

"Мы показали отличный футбол, но провалили концовки в обоих таймах. Понравилось то, как действовали игроки в обороне. Матч выдался непростым, но мы этого ожидали. Месси? У нас нет от него зависимости. Мы - команда", - цитирует тренера Marca.
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 18:08
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