Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
13:44
Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (42)
Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (42)
08:49
Валерий Карпин: если бы мне кто-то объяснил, в какой футбол играет "Спартак", я был бы счастлив (47)
Валерий Карпин: если бы мне кто-то объяснил, в какой футбол играет "Спартак", я был бы счастлив (47)
Эдгардо Бауса: у сборной Аргентины нет зависимости от Месси
Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса прокомментировал победу над Чили (1:0) в матче отборочного турнира к ЧМ-2018.
"Мы показали отличный футбол, но провалили концовки в обоих таймах. Понравилось то, как действовали игроки в обороне. Матч выдался непростым, но мы этого ожидали. Месси? У нас нет от него зависимости. Мы - команда", - цитирует тренера Marca.
"Мы показали отличный футбол, но провалили концовки в обоих таймах. Понравилось то, как действовали игроки в обороне. Матч выдался непростым, но мы этого ожидали. Месси? У нас нет от него зависимости. Мы - команда", - цитирует тренера Marca.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.