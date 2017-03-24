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Болельщики освистали сборную России (ВИДЕО)

Во время контрольного матча с Кот-д'Ивуаром на стадионе "Краснодара" сборная России была освистана болельщиками. Национальная команда проиграла 1-й тайм со счётом 0:1 и получила обструкцию со стороны трибун как перед уходом на перерыв, так и после выхода на 2-й тайм. Видео корреспондента Rusfootball.info с места событий можно увидеть здесь.
Теги: Сборная России
Сегодня, 20:16
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12
(0)
№12 Написал: __Nemo__ (Сегодня, 20:42) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Болельщики идиоты.


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Ваше безволие станет легендой. (с)
Регистрация: 21.06.2009
№11 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Цитата: vermis_64
Мне вообще малопонятны решения Черчесова.


Почему? Народ же просил новые персоналии. Получите. А новую игру никто не обещал...


Это дешевый популизм в читом виде. Что на поле делает испуганный Кутепов? Или суперфорвард Канунников?
Регистрация: 23.08.2016
№10 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:35) #
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online

Цитата: vermis_64
Мне вообще малопонятны решения Черчесова.


Почему? Народ же просил новые персоналии. Получите. А новую игру никто не обещал...
Регистрация: 26.01.2007
№9 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Цитата: vermis_64
но оборона!


А эта оборона может сыграть по-другому? Ни опыта, ни сыгранности...


Мне вообще малопонятны решения Черчесова.
Регистрация: 23.08.2016
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:31) #
  • +1
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online

Цитата: vermis_64
но оборона!


А эта оборона может сыграть по-другому? Ни опыта, ни сыгранности...
Регистрация: 26.01.2007
№7 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это пистец! Клоуны! Просто клоуны!
Регистрация: 23.08.2016
№6 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (0)
online

На фоне ивуарийской молодежи наши мультимиллионеры выглядят просто жалко.
Мутко, пока еще не поздно, меняй Чуркесова на Бердыева.
Регистрация: 26.03.2009
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Да ладно освистали, на этом сайте данный матч просто проигнорировали...



Какое то двойственное впечатление от игры. Местами игра идёт, но оборона! Сколько нам бельгийцы залепят?
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:21) #
  • +2
  •  (6)
online

Да ладно освистали, на этом сайте данный матч просто проигнорировали...
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: Александр Чистяков (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (1)

че они хотели то деревяные сучки бегают
Регистрация: 11.09.2016
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:19) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Оборона - это что то! Верните братьев!
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (1)
online

а за что? КотДи с Катаром сильней нас, это факт
Регистрация: 8.01.2017
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