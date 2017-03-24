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Виталий Мутко и Сергей Прядкин вручили приз Федору Смолову, как лучшему игроку России 2016 года
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Молодежная сборная России крупно победила Румынию
Молодёжная сборная России провела первый матч под руководством нового главного тренера Евгения Бушманова.
Товарищеский матч
Россия U21 - Румыния U21 5:1
Гол: Жигулёв, 19, Зуев, 68, 69, Чалов, 80, Назаров, 87 - Джита, 51
Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Шанбиев, Довбня, Назаров, Ланин, Якуба, Гулиев (Ахметов, 75), Жигулёв (Безденежных, 75), Обляков (Зуев, 66), Мелкадзе (Чалов, 78)
Румыния: Стоян, Кэпушэ, Попа, Якоб, Раду, Недельку, Хаджи, Драгомир, Добре, Коман, Петре (Джита, 46)
Товарищеский матч
Россия U21 - Румыния U21 5:1
Гол: Жигулёв, 19, Зуев, 68, 69, Чалов, 80, Назаров, 87 - Джита, 51
Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Шанбиев, Довбня, Назаров, Ланин, Якуба, Гулиев (Ахметов, 75), Жигулёв (Безденежных, 75), Обляков (Зуев, 66), Мелкадзе (Чалов, 78)
Румыния: Стоян, Кэпушэ, Попа, Якоб, Раду, Недельку, Хаджи, Драгомир, Добре, Коман, Петре (Джита, 46)
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