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Молодежная сборная России крупно победила Румынию

Молодёжная сборная России провела первый матч под руководством нового главного тренера Евгения Бушманова.

Товарищеский матч

Россия U21 - Румыния U21 5:1

Гол: Жигулёв, 19, Зуев, 68, 69, Чалов, 80, Назаров, 87 - Джита, 51

Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Шанбиев, Довбня, Назаров, Ланин, Якуба, Гулиев (Ахметов, 75), Жигулёв (Безденежных, 75), Обляков (Зуев, 66), Мелкадзе (Чалов, 78)

Румыния: Стоян, Кэпушэ, Попа, Якоб, Раду, Недельку, Хаджи, Драгомир, Добре, Коман, Петре (Джита, 46)
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 20:25
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
а лет через 5-8 эти же ребята просрут этим же румынам примерно с таким же счетом
Регистрация: 16.03.2010
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