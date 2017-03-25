Упрочили положение

Чемпионат Мира 2018, отборочный этап



Группа I



Хорватия - Украина 1:0

Хорватия с минимальным преимуществом обыграла сборную Украины на своём поле и оторвалась на пять очков от "жёлто-синих". Единственный гол встречи забил Никола КалиничДо начала игры Хорватия опережала "жёлто-синих" на два очка. Отрыв, конечно, совсем небольшой, но ведь дистанция в отборочном турнире не путь до китайской границы. В случае победы хорваты могли оторваться уже более внушительно - и тогда Украина уже навряд ли бы догнала первую строчку. Всё-таки ничья для гостей казалась вполне приемлемым результатом, так что рискованных затей от команды Шевченко почти никто не ждал. Он и сам подтвердил на конференции, что главное для них - не проиграть.А для Хорватии расклады были совсем явными, такими же, как и традиционные алые шашечки на их форме - скрыть не получится. Хозяевам надо было побеждать на своём поле и аккуратно, спокойно проводить второй круг отбора. Ведь позади, в тесной борьбе с Украиной копошилась и Турция с Исландией. Свалиться в этот горячий котёл хорватам, конечно, не хотелось. Гораздо удобнее возвышаться над ним.Как и ожидалось, более звёздная и классная сборная Хорватии забрала мяч себе. На первых минутах хозяева неторопливо прощупывали построения соперника и часто забрасывали на Калинича. Получалось скромно - без реальных подходов к воротам. Впрочем, на них "шашечные" не слишком и претендовали. Это была именно разведка. Ни скорости, ни явного желания обострить.Довольно скоро украинцы расшевелили противников, заставили их проснуться и чуть-чуть прибавить в активности. Ярмоленко продрался справа, прошёлся вдоль лицевой и прострелил, но Модрич вынес снаряд из штрафной. Ответом хозяев стала пара неплохих атак. Самым запоминающимся моментом из этой череды был выход один на один Манджукича. Известный нападающий пальнул в штангу, не изменив счёта, но грубейшую ошибку Коваленко следовало отметить.Но по впечатлению общему, Украина не тушевалась. Порой игроки нервничали, позволяли себе помарки, зато и отвечали они как следует. При любой удобной возможности "жёлто-синие" не тянули резину, а старались моментально идти вперёд. Другое дело, что это не всегда удавалось. Хорваты иногда включали прессинг, которым, словно тяжёлой крышкой, накрывали украинцев на их половине.И в обороне, кроме упомянутого огреха, гости смотрелись достойно. Достаточно вязко и плотно - без провалов и оголённых зон. "Шашечные" как заколдованные навешивали и забрасывали в штрафную, но ничего реально стоящего из этого не следовало. В середине тайма игра вроде как вовсе остановилась. Хорваты не могли пробраться ближе к штрафной Пятова, катая снаряд на подходах к ней, а подопечные Шевченко, то ли из-за собственного движения, то ли из-за внимательности противника лишились возможностей для контратак.И всё-таки Украина пропустила ещё до перерыва. За пять минут до отдыха хозяева провели очередную атаку, в которой три футболиста с мировым именем расчертили прекрасную комбинацию. Модрич воспользовался тем, что Ротань не сумел перехватить мяч, отдал на Ракитича, а тот элегантно переправил на Калинича. Кучер не сумел помешать форварду "Фиорентины" - нападающий оттёр того корпусом и прошил правую от себя "девятку".Украине надо было прибавлять в завершении. Моменты у них возникали, только вот воспользоваться этими возможностями гости не сумели. А позади уже напирала Турция, обыгравшая чуть ранее дома Финляндию.Хорватия продолжала контролировать игру и во втором тайме. Моментами украинцам удавалось завладеть снарядом и провести несколько позиционных атак, но всё это казалось бедно и скучно, без более-менее приличных шансов для того, чтобы нанести удар. Хозяева играли по счёту, больше не давили так охотно, как до перерыва, но это не меняло того факта, что главными на поле, более классными оставались они.На завершающем этапе матча хозяева все с большим желанием отходили назад, выстраивали глубокий обороняющий фронт и позволяли гостям брать на себя игру. Украина наигрывала на кое-какие моменты, но все они получались исключительно с приставкой полу. Субашич справлялся, пусть это было не всегда просто.Организовать финальный навал было достаточно тяжело. Не хватало сил, чтобы наладить необходимый трафик, и вжать противника вглубь штрафной площади. Тем более, Хорватия порой отвечала так, что была ближе ко второму забитому, нежели к пропущенному. Хозяева сумели довести эту игру до конца по собственному сценарию и победили. Грамотно и прагматично, без лишних рисков и затрат. Балканская сборная оторвалась от Украины на пять очков, а "жёлто-синие" теперь идут наравне с Турцией и будут дожидаться результата игры Исландии и Косово.Калинич, 38'Субашич, Вида, Едвай, Пиварич, Митрович, Модрич, Бадель, Брозович, Ракитич, Манджукич, КалиничПятов, Бутко, Матвиенко, Ордец, Кучер, Коноплянка, Коваленко, Ротань, Степаненко, Ярмоленко, Кравец (Селезнёв, 58)Ротань, 37.