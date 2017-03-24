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Тренер сборной Кот-д'Ивуара: сборной России просто не повезло

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Ибраим Камара прокомментировал победу над Россией в товарищеском матче.

- Кого бы из игроков сборной России взял к себе в команду? Сложно выбрать, они все - сильные футболисты. На этот раз им просто не повезло.

- Сборная России доставила вам серьезные проблемы?

- Мы знали, как играет сборная России, знали, что соперник использует трех защитников. У нас молодая команда, так что поражение не стало бы катастрофой.

Rusfootball.info
Сегодня, 21:40
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№4 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
ТРЕНЕР СБОРНОЙ КОТ-Д'ИВУАРА: СБОРНОЙ РОССИИ ПРОСТО НЕ ПОВЕЗЛО
что играли с нами, играли бы с фарерами или с гибралтаром , то ,возможно не проиграли
Регистрация: 30.11.2015
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тренер сборной Андорры:Россия одна из самых сильных сборных мира,но сегодня мы забили гол,а им немного не повезло. blush Ладно,шутка! smile


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:47) #
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online

Кого из игроков сб России взял бы в команду? Сложно выбрать.. наверное - никого!
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 21:42) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Повезет, когда петух снесет..А покуда, не видно света ни откуда...
Регистрация: 21.11.2016
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