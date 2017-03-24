Тренер сборной Кот-д'Ивуара: сборной России просто не повезло

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Ибраим Камара прокомментировал победу над Россией в товарищеском матче.- Кого бы из игроков сборной России взял к себе в команду? Сложно выбрать, они все - сильные футболисты. На этот раз им просто не повезло.- Мы знали, как играет сборная России, знали, что соперник использует трех защитников. У нас молодая команда, так что поражение не стало бы катастрофой.