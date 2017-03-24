Игорь Акинфеев: болельщикам обидно, что мы снова проиграли (видео)

Новый капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев прокомментировал поражение в контрольный игре с национальной командой Кот-Д'Ивуара, передаёт корреспондент– Я думаю, что счет всегда отражает все реалии, потому что кто забивает голы, тот и выигрывает. Кто меньше пропускает, тот всегда будет победителем. Поэтому счет вполне отражает это сегодня.– Наверное, все не получилось. Самое главное – создать голевых моментов, чтобы получить какие-то шансы у чужих ворот. Соперник использовал те шансы, что у него были. По большому счету, два момента у них – два гола.– Пока еще разбора, как такового, не было. Я думаю, что завтра-послезавтра будет.– Во-первых, хотелось бы поблагодарить краснодарских болельщиков. Они действительно хорошо болели и переживали. Понятно, что им обидно, что сборная играет тут две игры и обе проигрывает. Нам надо задумываться над своей игрой, в первую очередь. Все эти разговоры уже надоели. Мы понимаем, что люди хотят праздника. Надеюсь, что в Сочи все будет совсем по-другому.www.rusfootball.info