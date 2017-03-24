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Игорь Акинфеев: болельщикам обидно, что мы снова проиграли (видео)

Новый капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев прокомментировал поражение в контрольный игре с национальной командой Кот-Д'Ивуара, передаёт корреспондент Rusfootball.info



– Счет отражает реальные события на поле?
– Я думаю, что счет всегда отражает все реалии, потому что кто забивает голы, тот и выигрывает. Кто меньше пропускает, тот всегда будет победителем. Поэтому счет вполне отражает это сегодня.

– Что именно не получилось сегодня?
– Наверное, все не получилось. Самое главное – создать голевых моментов, чтобы получить какие-то шансы у чужих ворот. Соперник использовал те шансы, что у него были. По большому счету, два момента у них – два гола.

– Насколько жестким был разбор после матча в раздевалке?
– Пока еще разбора, как такового, не было. Я думаю, что завтра-послезавтра будет.

– Можете сказать пару слов болельщикам перед игрой с Бельгией?
– Во-первых, хотелось бы поблагодарить краснодарских болельщиков. Они действительно хорошо болели и переживали. Понятно, что им обидно, что сборная играет тут две игры и обе проигрывает. Нам надо задумываться над своей игрой, в первую очередь. Все эти разговоры уже надоели. Мы понимаем, что люди хотят праздника. Надеюсь, что в Сочи все будет совсем по-другому.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Акинфеев Сборная России Rвидео
Сегодня, 22:09
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№8 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Никогда такого не было, и вот - опять!
(с)Черномырдин
Регистрация: 6.12.2014
№7 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 22:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Легенда!!!!!
Регистрация: 16.11.2014
№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:52) #
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online

Игорю надо было это спартаковское говно под названием кутепов замочить прямо во вратарской. Чтобы другим неповадно было. Глядишь и нечейку бы сыграли.
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:47) #
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Болеет за:
«Локомотив»
В Сочи такой поддержки не будет, и теле аудитория после сегодняшнего позора поубавится, а соперник на три головы сильнее этого. Но ты надейся Игорёк, что ещё остаётся, надежда умирает последней.
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:36) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Честь корабля, часть команды....
Регистрация: 15.12.2013
№3 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 22:27) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Алания»
Вот тебе бабка и "Юрьев день"!
Ждали молодых защитников, а они оказались ещё медлительнее, Игнашевич и сейчас быстрее них бегает, да к тому же с явными пробелами техническими,- это уму непостижимо, рядом с игроком бежать и не попытаться хотя бы его удар заблокировать, не говорю уже про отбор мяча.
То что полузащитники кривые уже и говорить не надо, пуляют мяч куда попало, не перекрывают ходы соперника.
Вратарь, каким ты был, таким же и остался,- два мяча над ушами пропустил.
Регистрация: 3.05.2015
№2 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Косяков Игоря не было, в голах его вина лишь в том, что защита чужая и фуевая. Вася с Серегой такое бы не пустили даже в сорок пять. Пора снимать бутсы с гвоздя, вперед, ветераны! Молодежь обоcралась по полной.
Регистрация: 4.04.2008
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:17) #
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online

Что такое ответы по существу от Акинфеева:
- Чего не хватило?
Чего не хватило, того не хватило
- Недовольны игрой?
Ну.. кто меньше пропускает - тот и выигрывает..
-Вы видели, что происходило на поле?
Да, трава зеленая, ворота белые, мяч круглый
Регистрация: 29.08.2016
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