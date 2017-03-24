Игорь Акинфеев: болельщикам обидно, что мы снова проиграли (видео)

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– Счет отражает реальные события на поле?
– Я думаю, что счет всегда отражает все реалии, потому что кто забивает голы, тот и выигрывает. Кто меньше пропускает, тот всегда будет победителем. Поэтому счет вполне отражает это сегодня.
– Что именно не получилось сегодня?
– Наверное, все не получилось. Самое главное – создать голевых моментов, чтобы получить какие-то шансы у чужих ворот. Соперник использовал те шансы, что у него были. По большому счету, два момента у них – два гола.
– Насколько жестким был разбор после матча в раздевалке?
– Пока еще разбора, как такового, не было. Я думаю, что завтра-послезавтра будет.
– Можете сказать пару слов болельщикам перед игрой с Бельгией?
– Во-первых, хотелось бы поблагодарить краснодарских болельщиков. Они действительно хорошо болели и переживали. Понятно, что им обидно, что сборная играет тут две игры и обе проигрывает. Нам надо задумываться над своей игрой, в первую очередь. Все эти разговоры уже надоели. Мы понимаем, что люди хотят праздника. Надеюсь, что в Сочи все будет совсем по-другому.
Источник: www.rusfootball.info
– Счет отражает реальные события на поле?
– Я думаю, что счет всегда отражает все реалии, потому что кто забивает голы, тот и выигрывает. Кто меньше пропускает, тот всегда будет победителем. Поэтому счет вполне отражает это сегодня.
– Что именно не получилось сегодня?
– Наверное, все не получилось. Самое главное – создать голевых моментов, чтобы получить какие-то шансы у чужих ворот. Соперник использовал те шансы, что у него были. По большому счету, два момента у них – два гола.
– Насколько жестким был разбор после матча в раздевалке?
– Пока еще разбора, как такового, не было. Я думаю, что завтра-послезавтра будет.
– Можете сказать пару слов болельщикам перед игрой с Бельгией?
– Во-первых, хотелось бы поблагодарить краснодарских болельщиков. Они действительно хорошо болели и переживали. Понятно, что им обидно, что сборная играет тут две игры и обе проигрывает. Нам надо задумываться над своей игрой, в первую очередь. Все эти разговоры уже надоели. Мы понимаем, что люди хотят праздника. Надеюсь, что в Сочи все будет совсем по-другому.
Источник: www.rusfootball.info
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