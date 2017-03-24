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Эбуэ Куасси: мы были более сосредоточены, чем сборная России
Бывший футболист ФК "Краснодар", игрок национальной сборной Кот-Д'Ивуара Эбуэ Куасси, прокомментировал победу своей команды над сборной России.
– Это была прекрасная игра, – заявил футболист. – Мы отдали сегодня все силы, что имели. Мы знали, что игра будет очень сложной, но команда сосредоточилась и выиграла 2:0.
– Чего не хватило сборной России сегодня?
– Они хорошо играли сегодня, это хорошая команда. Но мы были более сосредоточенными на поле.
– Действительно ваша сборная настолько сильней сборной России на данный момент?
– Я смогу сказать, что мы сильнее. Но сегодня мы хорошо играли, и у нас тоже хорошая команда. Новый наш состав нельзя судить только по одной игре. Еще будет время.
– Хотите попасть в одну группу с Россией на ЧМ-2018.
– Конечно.
Источник: www.rusfootball.info
– Это была прекрасная игра, – заявил футболист. – Мы отдали сегодня все силы, что имели. Мы знали, что игра будет очень сложной, но команда сосредоточилась и выиграла 2:0.
– Чего не хватило сборной России сегодня?
– Они хорошо играли сегодня, это хорошая команда. Но мы были более сосредоточенными на поле.
– Действительно ваша сборная настолько сильней сборной России на данный момент?
– Я смогу сказать, что мы сильнее. Но сегодня мы хорошо играли, и у нас тоже хорошая команда. Новый наш состав нельзя судить только по одной игре. Еще будет время.
– Хотите попасть в одну группу с Россией на ЧМ-2018.
– Конечно.
Источник: www.rusfootball.info
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