Эбуэ Куасси: мы были более сосредоточены, чем сборная России

Бывший футболист ФК "Краснодар", игрок национальной сборной Кот-Д'Ивуара Эбуэ Куасси, прокомментировал победу своей команды над сборной России.



– Это была прекрасная игра, – заявил футболист. – Мы отдали сегодня все силы, что имели. Мы знали, что игра будет очень сложной, но команда сосредоточилась и выиграла 2:0.



– Чего не хватило сборной России сегодня?

– Они хорошо играли сегодня, это хорошая команда. Но мы были более сосредоточенными на поле.



– Действительно ваша сборная настолько сильней сборной России на данный момент?

– Я смогу сказать, что мы сильнее. Но сегодня мы хорошо играли, и у нас тоже хорошая команда. Новый наш состав нельзя судить только по одной игре. Еще будет время.



– Хотите попасть в одну группу с Россией на ЧМ-2018.

– Конечно.



Источник: www.rusfootball.info