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Сборная Италии одержала победу над Албанией

Сборная Италии переиграла Албанию в матче отборочном матче чемпионата мира 2018 года.

Чемпионат мира-2018. Отборочный этап. 5 тур

Италия - Албания - 2:0

Голы: Росси, 12, Иммобиле, 80

Италия: Буффон, Дзаппакоста, Де Шильо, Барцальи, Бонуччи, Росси, Верратти, Кандрева, Иммобиле, Белотти, Инсинье

Албания: Стракоша, Хюсай, Аголи, Весели, Айети, Кукели, Баша (Латифи,90+7), Мемушай, Лила (Садику, 76), Роши (Грезда, 87), Чикалеши.

Предупреждения: Мемушай, 11, Аголи, 23, Весели, 79, Чикалеши, 84, Кукели, 87.
Теги: Сборная Италии Сборная Албании
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