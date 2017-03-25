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Сборная Украины на выезде уступила хорватам

Сборная Украины с минимальным счетом уступила Хорватии в матче квалификации ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018. Отборочный этап. 5 тур

Хорватия - Украина - 1:0

Голы: Калинич, 38

Хорватия: Субашич, Вида, Едвай, Пиварич, Митрович, Модрич, Бадель, Брозович (Рог, д90+2), Ракитич (Ковачич, 79), Манджукич, Калинич (Крамарич, 87)

Украина: Пятов, Бутко, Матвиенко, Ордец, Кучер, Коноплянка, Коваленко (Беседин, 85), Ротань (Сидорчук, 77), Степаненко, Ярмоленко, Кравец (Селезнёв, 58)

Предупреждения: Ротань, 37.
Теги: Сборная Хорватии Сборная Украины
Сегодня, 01:23
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(0)
№2 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 01:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Максим I
Сто пудофф, Путин пролоббировал!

так они и гол забил за хорватов smile
Регистрация: 18.03.2017
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Сто пудофф, Путин пролоббировал!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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