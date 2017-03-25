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Испания разгромила Израиль

Сборная Испании на своём поле разгромила команду Израиля в рамках 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 в группе G.

Чемпионат мира-2018. Отборочный этап. 5 тур

Испания - Израиль - 4:1

Голы: Сильва, 16, Витоло, 45, Коста, 55, Рафаелов, 75, Иско, 86

Испания: Де Хеа - Рамос, Альба, Пике, Карвахаль - Иньеста, (Иско, 68), Бускетс, Сильва, Алькантара, (Коке, 66), Витоло, (Аспас, 84), - Диего Коста.

Израиль: Марциано - Цедек, Гершон, Даса, Тиби, (Тавата, 22), - Захави, Натхо, Рафаелов, Коэн, Бен Хаим - Эйнбиндер, (Келтьенс, 65).

Предупреждения: Коэн, 78.
Теги: Сборная Испании Сборная Израиля
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