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Николай Матвиенко: у сборной Украины все еще впереди

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал игру против Хорватии (0:1) в рамках квалификации к ЧМ-2018.

"Меня все поддерживали, тренер, ребята. Сказали спокойно играть в игру, в которую всегда играет сборная и я. Мы проиграли, поэтому я не могу оценить свои действия позитивно. Если бы выиграли, все было бы по-другому.

Рад, что дебютный матч за сборную провел против такого соперника. Было трудно, но они давали играть, вы сами все видели. Если бы во втором тайме играли так, как в первом, то мы бы забили.

В перерыве поговорили и потом начали создавать моменты. У нас все еще впереди", – цитирует Матвиенко Tribuna.com.
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 02:54
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