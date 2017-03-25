"Лестер" готов продать Рияда Мареза "Барселоне" за 40 млн фунтов

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Лестера" Рияду Марезу, передает The Telegraph.



Сообщается, что английский клуб готов положительно ответить на предложение каталонцев в 40 миллионов фунтов и оформить трансфер летом. Сам Марез также выразил свое согласие на переход в "Барселону".