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"Лестер" готов продать Рияда Мареза "Барселоне" за 40 млн фунтов

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Лестера" Рияду Марезу, передает The Telegraph.

Сообщается, что английский клуб готов положительно ответить на предложение каталонцев в 40 миллионов фунтов и оформить трансфер летом. Сам Марез также выразил свое согласие на переход в "Барселону".
Теги: Барселона Марез
Сегодня, 03:36
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