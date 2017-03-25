"Лестер" готов продать Рияда Мареза "Барселоне" за 40 млн фунтов

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
00:39
Упрочили положение (4)
Упрочили положение (4)
Вчера 23:05
Джанни Инфантино: представительство России в ФИФА никак не влияет на подготовку к ЧМ-2018
Джанни Инфантино: представительство России в ФИФА никак не влияет на подготовку к ЧМ-2018
Вчера 22:34
Джанлуиджи Буффон проведет тысячный матч в карьере (1)
Джанлуиджи Буффон проведет тысячный матч в карьере (1)
Вчера 22:32
Олег Романцев: многие футболисты сборной России не соответствуют уровню национальной команды (20)
Олег Романцев: многие футболисты сборной России не соответствуют уровню национальной команды (20)
Вчера 21:51
Станислав Черчесов: я не судья, чтобы говорить о свисте в адрес сборной России (видео) (16)
Станислав Черчесов: я не судья, чтобы говорить о свисте в адрес сборной России (видео) (16)
Вчера 21:43
Андрей Семёнов: мы переиграли Кот-д'Ивуар тактически, но 2 индивидуальные ошибки испортили результат (видео) (22)
Андрей Семёнов: мы переиграли Кот-д'Ивуар тактически, но 2 индивидуальные ошибки испортили результат (видео) (22)
Вчера 21:16
Жозе Моуринью посетит матч Хорватия - Украина
Жозе Моуринью посетит матч Хорватия - Украина
Вчера 21:05
Униженные и оскорблённые. Полурезерв Кот-д'Ивуара без тренера срывает аплодисменты в Краснодаре (24)
Униженные и оскорблённые. Полурезерв Кот-д'Ивуара без тренера срывает аплодисменты в Краснодаре (24)
Вчера 20:25
Молодежная сборная России крупно победила Румынию (6)
Молодежная сборная России крупно победила Румынию (6)
Вчера 20:23
Юлиан Вайгль не сыграет против Азербайджана
Юлиан Вайгль не сыграет против Азербайджана
Вчера 20:16
Болельщики освистали сборную России (ВИДЕО) (19)
Болельщики освистали сборную России (ВИДЕО) (19)
Вчера 20:08
В Ставрополье надеются принять команды ЧМ-2018
В Ставрополье надеются принять команды ЧМ-2018
Вчера 20:08
Виталий Мутко и Сергей Прядкин вручили приз Федору Смолову, как лучшему игроку России 2016 года
Виталий Мутко и Сергей Прядкин вручили приз Федору Смолову, как лучшему игроку России 2016 года
Вчера 19:46
"МЮ" готов заплатить "Атлетико" за Гризманна 100 млн евро (2)
"МЮ" готов заплатить "Атлетико" за Гризманна 100 млн евро (2)
Вчера 19:34
Данила Козловский стал федеральным послом ЧМ-2018 (2)
Данила Козловский стал федеральным послом ЧМ-2018 (2)
Вчера 19:30
РФС направил заявку в УЕФА о проведении матча Суперкубка Европы-2019/20 на стадионе ЦСКА
РФС направил заявку в УЕФА о проведении матча Суперкубка Европы-2019/20 на стадионе ЦСКА
Вчера 18:48
"Спартак" улетел в Белград без Луиса Адриано (5)
"Спартак" улетел в Белград без Луиса Адриано (5)
Вчера 18:41
Стал известен состав сборной Кот-д'Ивуара на матч с Россией (2)
Стал известен состав сборной Кот-д'Ивуара на матч с Россией (2)
Вчера 18:40
Сергей Андреев: как бы Кокорин не закончился как футболист (3)
Сергей Андреев: как бы Кокорин не закончился как футболист (3)
"Лестер" готов продать Рияда Мареза "Барселоне" за 40 млн фунтов
"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Лестера" Рияду Марезу, передает The Telegraph.
Сообщается, что английский клуб готов положительно ответить на предложение каталонцев в 40 миллионов фунтов и оформить трансфер летом. Сам Марез также выразил свое согласие на переход в "Барселону".
Сообщается, что английский клуб готов положительно ответить на предложение каталонцев в 40 миллионов фунтов и оформить трансфер летом. Сам Марез также выразил свое согласие на переход в "Барселону".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.