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Валерий Непомнящий: игра сборной России без мяча – это катастрофа

Отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался относительно игры сборной России в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара (0:2).

– Я разочарован. И все же не стоит посыпать голову пеплом. Для тренерского штаба и футболистов это полезный опыт. Матч поможет разобраться, в каком направлении двигаться. Не будем забывать, что играли не в оптимальном составе. С Глушаковым, Дзагоевым, Марио Фернандесом, Дзюбой и Смоловым команда смотрелась бы иначе. Оборонялись в целом неплохо. Два пропущенных мяча – следствие не системной ошибки, а индивидуального мастерства футболистов Кот-д’Ивуара. Коджья и Заа в этих эпизодах сыграли блистательно. Меня больше насторожило другое.

– Что же?

– Отсутствие баланса между обороной и атакой. Игра без мяча – катастрофа! Мало обостряющих передач, креатива. Надо признать, что Ерохин, Головин и Зобнин со своими обязанностями не справились. Хотя после перерыва сборная действовала чуть лучше, заработали фланги. Первый тайм провели слишком робко, игроки боялись ошибиться, впереди вообще ничего не получалось.

– Марио Фернандес нужен сборной?

– Сто процентов! С ним команда станет сильнее. Скорее бы уж ему разрешили играть. В российском чемпионате на позиции правого защитника Марио Фернандес сегодня номер один. Скажу больше – безальтернативен! – цитирует Непомнящего "СЭ".
Теги: Непомнящий Сборная России
Сегодня, 03:42
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