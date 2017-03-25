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Андрей Тихонов: в защите у сборной большие проблемы

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов дал свою оценку игре сборной России после матча с Кот-д’Ивуаром (0:2).

- Какие выводы можно сделать по этой игре?

– Части футболистов не было в сборной и делать какие-то выводы сейчас не нужно. Считаю, что болельщикам надо поддерживать команду до конца. Все-таки это российская сборная. Ее игра может нравиться или не нравиться, но процентов 60 – 70 наших основных футболистов не выступало. К тому же сборная России только строится.

- Вы имеете в виду то, что болельщики аплодировали после матча ивуарийцам?

– Не то что аплодировали. Они свистели нашим футболистам. Я понимаю настрой болельщиков, они всегда хотят видеть победы и хорошие результаты. Но надо исходить из того, что есть. Думаю, в каких-то моментах нашу сборную нужно поддерживать.

- Какие-то светлые пятна в игре нашей команды вы видели?

– Я увидел, что у нас есть проблемы в обороне. Если в атаке могут появиться Дзагоев, Глушаков, Дзюба, Смолов, то в защите у нас большие проблемы, – цитирует Тихонова "СЭ".
Теги: Тихонов Сборная России
Сегодня, 03:54
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