Валерий Рейнгольд: такое ощущение, что ветераны сыграли бы лучше и быстрее

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал поражение сборной России в товарищеской игре с Кот-д'Ивуаром (0:2).Никаких эмоций. У меня ощущение, что ветераны сыграли бы лучше и быстрее, чем действующие футболисты сборной. Не могу понять, почему ребята не двигаются на поле, ничего не создают, не могут убежать, обвести, ударить... Я понимаю, что у молодых не хватает опыта, но задор хотя бы должен быть, глаза должны гореть! Ну ни разу не ударили по воротам, всё время какие-то половинчатые решения, ничего нет!Черчесов должен потребовать полную самоотдачу от футболистов, они ведь за сборную России играют! У меня создаётся ощущение, что они выходят на поле, чтобы показать, как на них сидит форма, а бегать - пусть бегает кто-нибудь другой. Наша сборная абсолютно не готова биться за свою страну, не готова.Я же вам говорил об ошибках Ильи Кутепова! Ему нужно внимательно посмотреть на свои действия. При первом голе он допустил грубейшую ошибку для защитника - смотрел на задницу нападающего соперников. Как так можно проиграть позицию?! А второй гол... Там ивуариец четверых на задницу положил! Это что такое?! Вы же молодые ребята, Семёнов, Кутепов, Кудряшов, а валяют дурака!Да, команда ещё не собрана, нет сыгранности, но, ребята, вы же выступаете в Премьер-Лиге! Мастера сразу между собой находят общий язык, сейчас этого нет. А Кутепову после сегодняшней игры самое время сесть на скамейку и учиться играть на своей позиции.Из сборной России никто не способен сотворить второй гол, как это сделал один ивуариец. Футбол состоит в том числе и из индивидуальных действий игроков. Болельщик идёт смотреть на футболистов, зная, что сейчас он продемонстрирует своё техническое оснащение, рывок, дриблинг, удар... Мы же ни черта не видим! Только игроков, которые не знают, что делать на поле. Ситуацию нужно исправлять или набирать новых игроков, нельзя же так! До чемпионата мира-2018 осталось ведь совсем чуть-чуть.Сегодня не было Глушакова, Дзагоева и ещё нескольких футболистов, которые в сборной, на мой взгляд, должны быть. Тем не менее, для меня самое главное, чтобы у игроков было желание биться за свою сборную, так и должно быть, когда вы представляете свою страну. Вместо этого мы видим игроков, которые ножки подставлять не хотят. Или они не умеют, или не хотят, это нужно уточнять у Черчесова. Ну хватит уже играть на нервах болельщиков. Главный тренер должен задать футболистам вопрос: кто хочет играть за сборную? Кто не хочет - пусть уезжает из стана команды. Волевых качеств у этой сборной вообще нет никаких.