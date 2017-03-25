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Анатолия Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка из-за его работы в "Зените"

Экс-полузащитника сборной Украины Анатолия Тимощука могут лишить звания почетного гражданина города Луцк. Заявление об этом было опубликовано на сайте Единой системы местных петиций. Напомним, недавно Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита".

"На востоке Украины продолжается война. Ежедневно там погибают наши ребята, ломаются чьи-то судьбы, матери хоронят сыновей! Едва ли не каждую неделю прощаются с воинами и на Волыни. Сомнения в том, против кого воюет наше государство, отсутствуют: без Российской Федерации конфликт был бы давно локализован и прекращён. Во время войны с Россией аморально вести любые отношения с врагом.

Воспитанник волынского футбола Анатолий Тимощук, несомненно, долгое время прославлял наш край и страну в мире. Но его решение работать тренером ФК "Зенит", владельцем которого является российская государственная корпорация "Газпром", вызвало в городе возмущение. Общественность, и не только футбольная, возмущается таким поступком Анатолия.

Настаиваем на отмене решения горсовета от 18 июня 2008 # 28/7 о присвоении звания «Почетный гражданин города Луцк» и лишении А. Тимощука этого высокого звания!", - говорится в петиции.
Теги: Тимощук Зенит
Сегодня, 08:53
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5
(3)
№5 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 09:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Серж1
рано или поздно народ украины замочит бандеровцев,поэтому толик сделал правильный выбор


Тоже так думаю, как и ты
Регистрация: 21.01.2016
№4 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 09:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Собрано уже 118 голосов.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 09:14) #
  • +2
  •  (4)
online

Больные ницизмом люди..... Жаль...
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 09:07) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
рано или поздно народ украины замочит бандеровцев,поэтому толик сделал правильный выбор
Регистрация: 21.07.2011
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Это удар, Толик в трансе.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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