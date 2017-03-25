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Анатолия Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка из-за его работы в "Зените"
Экс-полузащитника сборной Украины Анатолия Тимощука могут лишить звания почетного гражданина города Луцк. Заявление об этом было опубликовано на сайте Единой системы местных петиций. Напомним, недавно Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита".
"На востоке Украины продолжается война. Ежедневно там погибают наши ребята, ломаются чьи-то судьбы, матери хоронят сыновей! Едва ли не каждую неделю прощаются с воинами и на Волыни. Сомнения в том, против кого воюет наше государство, отсутствуют: без Российской Федерации конфликт был бы давно локализован и прекращён. Во время войны с Россией аморально вести любые отношения с врагом.
Воспитанник волынского футбола Анатолий Тимощук, несомненно, долгое время прославлял наш край и страну в мире. Но его решение работать тренером ФК "Зенит", владельцем которого является российская государственная корпорация "Газпром", вызвало в городе возмущение. Общественность, и не только футбольная, возмущается таким поступком Анатолия.
Настаиваем на отмене решения горсовета от 18 июня 2008 # 28/7 о присвоении звания «Почетный гражданин города Луцк» и лишении А. Тимощука этого высокого звания!", - говорится в петиции.
"На востоке Украины продолжается война. Ежедневно там погибают наши ребята, ломаются чьи-то судьбы, матери хоронят сыновей! Едва ли не каждую неделю прощаются с воинами и на Волыни. Сомнения в том, против кого воюет наше государство, отсутствуют: без Российской Федерации конфликт был бы давно локализован и прекращён. Во время войны с Россией аморально вести любые отношения с врагом.
Воспитанник волынского футбола Анатолий Тимощук, несомненно, долгое время прославлял наш край и страну в мире. Но его решение работать тренером ФК "Зенит", владельцем которого является российская государственная корпорация "Газпром", вызвало в городе возмущение. Общественность, и не только футбольная, возмущается таким поступком Анатолия.
Настаиваем на отмене решения горсовета от 18 июня 2008 # 28/7 о присвоении звания «Почетный гражданин города Луцк» и лишении А. Тимощука этого высокого звания!", - говорится в петиции.
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