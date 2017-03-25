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Алексей Смертин: побаивался Моуринью и Романцева
Бывший капитан сборной России, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин рассказал, что испытывал определенный страх перед тренерами, с которыми работал.
"Мне кажется, тренера нужно немножко бояться. Мне вот как тренер очень нравился Жозе Моуринью. Признаться, я его побаивался. Мне кажется, вот такой страх в какой-то правильной пропорции очень мобилизует. И, что логично, взращивает в тебе ответственность.
Тренеров у меня было много. Если так посчитать…Ух. Девятнадцать! Побаивался и Романцева. Еще на страхе работал с Яковенко. У него всегда было все коротко и ясно: "На своей половине поля подачи сопернику не давать, на чужой – как можно больше". Все!
У каждого тренера свой подход. Многие юмор подключают, чтобы некоторые ситуации разрядить. На Западе я заметил другой метод – тренер встает с тобой на один уровень, и ты можешь с ним пошутить. Например, тренер французского "Бордо" Эли Боп вообще просил к нему обращаться на "ты". И я, наверное, единственный, кто не мог тогда перестроиться", - цитирует Смертина Welcome2018.
"Мне кажется, тренера нужно немножко бояться. Мне вот как тренер очень нравился Жозе Моуринью. Признаться, я его побаивался. Мне кажется, вот такой страх в какой-то правильной пропорции очень мобилизует. И, что логично, взращивает в тебе ответственность.
Тренеров у меня было много. Если так посчитать…Ух. Девятнадцать! Побаивался и Романцева. Еще на страхе работал с Яковенко. У него всегда было все коротко и ясно: "На своей половине поля подачи сопернику не давать, на чужой – как можно больше". Все!
У каждого тренера свой подход. Многие юмор подключают, чтобы некоторые ситуации разрядить. На Западе я заметил другой метод – тренер встает с тобой на один уровень, и ты можешь с ним пошутить. Например, тренер французского "Бордо" Эли Боп вообще просил к нему обращаться на "ты". И я, наверное, единственный, кто не мог тогда перестроиться", - цитирует Смертина Welcome2018.
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