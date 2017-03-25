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Дмитрий Селюк: договорились, что Мамаду Багайоко перейдет в клуб премьер-лиги
Агент Дмитрий Селюк сообщил, что правый защитник бельгийского "Сент-Трюйден" и сборной Кот-д’Ивуара Мамаду Багайоко летом перейдёт в один из клубов российской премьер-лиги. Напомним, во вчерашнем матче против сборной России 27-летний футболист отыграл 90 минут.
"Накануне молодая команда Кот-д’Ивуара переиграла сборную России в Краснодаре. Перед матчем я говорил, что российским клубам стоит обратить внимание на ивуарийских футболистов. В частности, голевой передачей отметился 23-летний защитник Серж Канон, которого я бесплатно предлагал "Краснодару".
К сожалению, "Краснодару" оказался не нужен футболист, который может сыграть как центральный защитник, так и на левой бровке, что является очень дефицитной позицией во всей Европе. Сейчас Канон играет в голландском чемпионате. Я предлагал его бесплатно и "Локомотиву", но там мне сказали, что он очень медленный. Однако в матче Россия - Кот-д’Ивуар "очень медленный" центральный защитник Канон без особых проблем закрыл на левой бровке очень быстрого Самедова.
Мне приятно, что после матча Россия - Кот-д’Ивуар один из клубов РФПЛ уже закрыл вопрос о переходе ивуарийского защитника Мамаду Багайоко, которого я также упоминал до игры. Не буду говорить, о каком клубе идёт речь, но я дал слово, что летом Багайоко перейдёт в эту команду, причём в качестве свободного агента. При этом в приобретении этого игрока заинтересован и один из лидеров чемпионата Дании — "Брондбю", - цитирует Селюка "Чемпионат".
"Накануне молодая команда Кот-д’Ивуара переиграла сборную России в Краснодаре. Перед матчем я говорил, что российским клубам стоит обратить внимание на ивуарийских футболистов. В частности, голевой передачей отметился 23-летний защитник Серж Канон, которого я бесплатно предлагал "Краснодару".
К сожалению, "Краснодару" оказался не нужен футболист, который может сыграть как центральный защитник, так и на левой бровке, что является очень дефицитной позицией во всей Европе. Сейчас Канон играет в голландском чемпионате. Я предлагал его бесплатно и "Локомотиву", но там мне сказали, что он очень медленный. Однако в матче Россия - Кот-д’Ивуар "очень медленный" центральный защитник Канон без особых проблем закрыл на левой бровке очень быстрого Самедова.
Мне приятно, что после матча Россия - Кот-д’Ивуар один из клубов РФПЛ уже закрыл вопрос о переходе ивуарийского защитника Мамаду Багайоко, которого я также упоминал до игры. Не буду говорить, о каком клубе идёт речь, но я дал слово, что летом Багайоко перейдёт в эту команду, причём в качестве свободного агента. При этом в приобретении этого игрока заинтересован и один из лидеров чемпионата Дании — "Брондбю", - цитирует Селюка "Чемпионат".
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