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Александр Мостовой: можем закурить сигару и продолжать эксперименты

Бывший полузащитник борной России Александр Мостовой раскритиковал игру российской сборной после матча с Кот-д’Ивуаром (0:2).

"Позорненько получилось. Хуже всего, что не увидел какого-то огонька в глазах наших игроков, хотя играли с не самым сильным соперником.

Хорошо, что мы не участвуем в отборе к чемпионату мира, а то не вышли бы туда. А так можем закурить сигару и продолжать эксперименты", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Теги: Мостовой Сборная России
Сегодня, 10:33
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