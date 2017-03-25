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Наставник сборной Албании объяснил поведение фанатов, устроивших задымление (видео)

Главный тренер сборной Албании Джанни Де Бьязи прокомментировал поведение болельщиков албанской сборной во время матча отбора на ЧМ-2018 со сборной Италии (0:2).

"Я очень расстроен использованием файеров нашими болельщиками. Мне было больно смотреть на происходящее, никогда не думал, что увижу подобное поведение от албанских фанатов.

У меня прекрасные отношения с фанатами, и я знаю, что они всегда вели себя добросовестно, так что я не понимаю, что случилось. Это так нелепо", - сказал Де Бьязи.

Болельщики гостей неоднократно выбрасывали файеры на поле, главному арбитру встречи приходилось остановить игру на 8 минут.

ВИДЕО - здесь

Sportbox
Теги: Сборная Албании
Сегодня, 11:01
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