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Наставник сборной Албании объяснил поведение фанатов, устроивших задымление (видео)
Главный тренер сборной Албании Джанни Де Бьязи прокомментировал поведение болельщиков албанской сборной во время матча отбора на ЧМ-2018 со сборной Италии (0:2).
"Я очень расстроен использованием файеров нашими болельщиками. Мне было больно смотреть на происходящее, никогда не думал, что увижу подобное поведение от албанских фанатов.
У меня прекрасные отношения с фанатами, и я знаю, что они всегда вели себя добросовестно, так что я не понимаю, что случилось. Это так нелепо", - сказал Де Бьязи.
Болельщики гостей неоднократно выбрасывали файеры на поле, главному арбитру встречи приходилось остановить игру на 8 минут.
ВИДЕО - здесь
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"Я очень расстроен использованием файеров нашими болельщиками. Мне было больно смотреть на происходящее, никогда не думал, что увижу подобное поведение от албанских фанатов.
У меня прекрасные отношения с фанатами, и я знаю, что они всегда вели себя добросовестно, так что я не понимаю, что случилось. Это так нелепо", - сказал Де Бьязи.
Болельщики гостей неоднократно выбрасывали файеры на поле, главному арбитру встречи приходилось остановить игру на 8 минут.
ВИДЕО - здесь
Sportbox
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