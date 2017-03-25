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Василий Уткин: вот благодаря лимиту ты основной защитник клуба Лиги Чемпионов
Известный телекомментатор Василий Уткин высказал мнение об игре сборной России в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара (0:2).
"Со сборной России по футболу не происходит ничего страшного. О нет, это не катастрофа. Это вообще довольно объяснимый парадокс, но тема скучная и околонаучная. Надо в том, что происходит, разобраться.
Да, в сборной некому играть. Да, лучшими защитниками в стране остаются Игнашевич и братья Березуцкие. Сколько бы их ни было. А они уже не играют за сборную. Они решили, что им уже хватит. Но к этому нужно относиться примерно как к дефолту. Чисто экономическая параллель: все подешевело, обнулилось, это плохо вообще-то... Но среди прочего это означает, что с копейками можно начать собственный бизнес.
Это может стать историей шанса. Вот смотрите. Ну, какой Федор Кудряшов защитник сборной? В принципе, там в защите кто только ни оказывался. Но вот Кудряшов, второй Федор в истории Спартака, где он когда-то играл. Считается, что его раскрыл Курбан Бердыев. Это большая условность. Курбан Бердыев играет в футбол, в котором, когда Федор Кудряшов пасует вперед, у него семеро партнеров за спиной. То есть даже если отдаст сопернику – не страшно. Соперник офигел от такой щедрости – это уже плюс Федору Кудряшову: вверг в неуверенность.
В том же Спартаке классический пас Кудряшова – это моментальная контратака 3 в 1 и гол. Так что тут явно не в том, кто кого раскрыл, проблема. Но мы о сборной. В которой теперь играет Кудряшов. Там Илья Кутепов играет в центре обороны. При трех защитниках. На этой позиции нужен опыт и интеллект. С помощью этой схемы тренер Конте взорвал чемпионат Европы, чуть Германию не высадил.
Но там центрального из трех защитников играл Бонуччи. Ему уже к тридцати. Он всяко больше Кутепова повидал...Однако шанс сборной России заключается ровно в том, где многим, и мне в том числе, видится ее безысходность. Вот этот Зобнин. Этот Кутепов. Этот Головин.
Они ведь в своих командах... Обслуга. На подносе. Подай-принеси. Сборная для них оказывается командой, где именно они решают. Зобнин! Нет у тебя за спиной ни Денисова, ни Фернандо. Кутепов!..
А тебя, Кутепов, продавил в элементарной силовой борьбе, в элементарной, подчеркиваю, в силовой – да это как по морде получить и не ответить – в матче с Кот-Пес-Петух Дивуаром, продавил тебя форвард из чемпионшипа. Второго по ранжиру Британского дивизиона.
И вот твое, Кутепов, место.
Ты сам это прекрасно понимаешь. Так вот ты (вы) очнись. Мы (я) любим тебя. Фокус прост: благодаря лимиту ты основной защитник клуба, который будет играть в Лиге Чемпионов. А по факту тебя двигает плечом какое-то африканское говно из чемпионшипа. Встрепенись, Кутепов. Никто это за тебя не сделает. Вот в этом шанс", – написал Уткин в "Фейсбуке".
"Со сборной России по футболу не происходит ничего страшного. О нет, это не катастрофа. Это вообще довольно объяснимый парадокс, но тема скучная и околонаучная. Надо в том, что происходит, разобраться.
Да, в сборной некому играть. Да, лучшими защитниками в стране остаются Игнашевич и братья Березуцкие. Сколько бы их ни было. А они уже не играют за сборную. Они решили, что им уже хватит. Но к этому нужно относиться примерно как к дефолту. Чисто экономическая параллель: все подешевело, обнулилось, это плохо вообще-то... Но среди прочего это означает, что с копейками можно начать собственный бизнес.
Это может стать историей шанса. Вот смотрите. Ну, какой Федор Кудряшов защитник сборной? В принципе, там в защите кто только ни оказывался. Но вот Кудряшов, второй Федор в истории Спартака, где он когда-то играл. Считается, что его раскрыл Курбан Бердыев. Это большая условность. Курбан Бердыев играет в футбол, в котором, когда Федор Кудряшов пасует вперед, у него семеро партнеров за спиной. То есть даже если отдаст сопернику – не страшно. Соперник офигел от такой щедрости – это уже плюс Федору Кудряшову: вверг в неуверенность.
В том же Спартаке классический пас Кудряшова – это моментальная контратака 3 в 1 и гол. Так что тут явно не в том, кто кого раскрыл, проблема. Но мы о сборной. В которой теперь играет Кудряшов. Там Илья Кутепов играет в центре обороны. При трех защитниках. На этой позиции нужен опыт и интеллект. С помощью этой схемы тренер Конте взорвал чемпионат Европы, чуть Германию не высадил.
Но там центрального из трех защитников играл Бонуччи. Ему уже к тридцати. Он всяко больше Кутепова повидал...Однако шанс сборной России заключается ровно в том, где многим, и мне в том числе, видится ее безысходность. Вот этот Зобнин. Этот Кутепов. Этот Головин.
Они ведь в своих командах... Обслуга. На подносе. Подай-принеси. Сборная для них оказывается командой, где именно они решают. Зобнин! Нет у тебя за спиной ни Денисова, ни Фернандо. Кутепов!..
А тебя, Кутепов, продавил в элементарной силовой борьбе, в элементарной, подчеркиваю, в силовой – да это как по морде получить и не ответить – в матче с Кот-Пес-Петух Дивуаром, продавил тебя форвард из чемпионшипа. Второго по ранжиру Британского дивизиона.
И вот твое, Кутепов, место.
Ты сам это прекрасно понимаешь. Так вот ты (вы) очнись. Мы (я) любим тебя. Фокус прост: благодаря лимиту ты основной защитник клуба, который будет играть в Лиге Чемпионов. А по факту тебя двигает плечом какое-то африканское говно из чемпионшипа. Встрепенись, Кутепов. Никто это за тебя не сделает. Вот в этом шанс", – написал Уткин в "Фейсбуке".
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