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Василий Уткин: вот благодаря лимиту ты основной защитник клуба Лиги Чемпионов

Известный телекомментатор Василий Уткин высказал мнение об игре сборной России в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара (0:2).

"Со сборной России по футболу не происходит ничего страшного. О нет, это не катастрофа. Это вообще довольно объяснимый парадокс, но тема скучная и околонаучная. Надо в том, что происходит, разобраться.

Да, в сборной некому играть. Да, лучшими защитниками в стране остаются Игнашевич и братья Березуцкие. Сколько бы их ни было. А они уже не играют за сборную. Они решили, что им уже хватит. Но к этому нужно относиться примерно как к дефолту. Чисто экономическая параллель: все подешевело, обнулилось, это плохо вообще-то... Но среди прочего это означает, что с копейками можно начать собственный бизнес.

Это может стать историей шанса. Вот смотрите. Ну, какой Федор Кудряшов защитник сборной? В принципе, там в защите кто только ни оказывался. Но вот Кудряшов, второй Федор в истории Спартака, где он когда-то играл. Считается, что его раскрыл Курбан Бердыев. Это большая условность. Курбан Бердыев играет в футбол, в котором, когда Федор Кудряшов пасует вперед, у него семеро партнеров за спиной. То есть даже если отдаст сопернику – не страшно. Соперник офигел от такой щедрости – это уже плюс Федору Кудряшову: вверг в неуверенность.

В том же Спартаке классический пас Кудряшова – это моментальная контратака 3 в 1 и гол. Так что тут явно не в том, кто кого раскрыл, проблема. Но мы о сборной. В которой теперь играет Кудряшов. Там Илья Кутепов играет в центре обороны. При трех защитниках. На этой позиции нужен опыт и интеллект. С помощью этой схемы тренер Конте взорвал чемпионат Европы, чуть Германию не высадил.

Но там центрального из трех защитников играл Бонуччи. Ему уже к тридцати. Он всяко больше Кутепова повидал...Однако шанс сборной России заключается ровно в том, где многим, и мне в том числе, видится ее безысходность. Вот этот Зобнин. Этот Кутепов. Этот Головин.

Они ведь в своих командах... Обслуга. На подносе. Подай-принеси. Сборная для них оказывается командой, где именно они решают. Зобнин! Нет у тебя за спиной ни Денисова, ни Фернандо. Кутепов!..

А тебя, Кутепов, продавил в элементарной силовой борьбе, в элементарной, подчеркиваю, в силовой – да это как по морде получить и не ответить – в матче с Кот-Пес-Петух Дивуаром, продавил тебя форвард из чемпионшипа. Второго по ранжиру Британского дивизиона.
И вот твое, Кутепов, место.

Ты сам это прекрасно понимаешь. Так вот ты (вы) очнись. Мы (я) любим тебя. Фокус прост: благодаря лимиту ты основной защитник клуба, который будет играть в Лиге Чемпионов. А по факту тебя двигает плечом какое-то африканское говно из чемпионшипа. Встрепенись, Кутепов. Никто это за тебя не сделает. Вот в этом шанс", – написал Уткин в "Фейсбуке".
Теги: Уткин Сборная России
Сегодня, 11:33
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13
(5)
№13 Написал: suvirinimas (Сегодня, 12:21) #
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online

Цитата: Бартез 38
А по факту тебя двигает плечом какое-то африканское говно из чемпионшипа. Встрепенись, Кутепов. Никто это за тебя не сделает. Вот в этом шанс", – написал Уткин в "Фейсбуке".
Как не прискорбно , но сказал Вася правильно. особенно насчет шанса. Лет 30 назад, в футбольной школе, нас учил не проигрывать свою борьбу и если каждый ее выиграет, то и команда выиграет. У Кутепова и других этого просто нет , надеюсь что пока нет. Да , эти негры просто смяли нашу защиту и хочется верить что урок пойдет на пользу

Ты питерский расист. Эти негры смяли защиту, потому что их мастерство в десятки раз выше твоих белых и которые востребованы во всех сильнейших клубах мира. В отличие от твоих белых, которые и даром не востребованы в этих клубах. Понял теперь причину поражений твоих белых, питерский расист.
Регистрация: 9.02.2014
№12 Написал: _бояра_ (Сегодня, 12:16) #
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online

вспомните, как поначалу первые пару лет все смеялись над березами
даже из конюшни подтвердят
Регистрация: 10.02.2017
№11 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 12:12) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
А по факту тебя двигает плечом какое-то африканское говно из чемпионшипа. Встрепенись, Кутепов. Никто это за тебя не сделает. Вот в этом шанс", – написал Уткин в "Фейсбуке".
Как не прискорбно , но сказал Вася правильно. особенно насчет шанса. Лет 30 назад, в футбольной школе, нас учил не проигрывать свою борьбу и если каждый ее выиграет, то и команда выиграет. У Кутепова и других этого просто нет , надеюсь что пока нет. Да , эти негры просто смяли нашу защиту и хочется верить что урок пойдет на пользу
Регистрация: 30.11.2015
№10 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дело не в Кудряшове, Кутепове, Зобнине, Головине... дело в том, что мы слишком высокомерны! высокомерны в свете древнейших и то, уж не ах каких побед. потому что, победы победами, но победы ценны стабильностью, которой у нас и раньше (когда мы стали высокомерными) не наблюдалось. и пока мы с высоты своего надуманного высокомерия будем воспринимать остальных в плане "какое-то африканское говно", никакого прогресса не будет ни у футболистов, которые до матчей верят, что "уж какое-то африканское говно" они точно одной левой!..... никакого прогресса не будет и у журналистов, которые уверены, что наши, какие бы они ни были футболисты, уж "какое-то африканское говно" должны одной левой!...
А пока это не поймем, мы раз за разом после каждого подобного матча будем вляпываться и, затем, стирать с себя это "какое-то африканское говно" и искать подобные оправдания.
p.s. и, конечно же, спасибо Мутко, за светлое безконкурентное прошлое и настоящее нынешних мальчишек, которые не знают в отличии от "какого-то африканского говна", что такое бороться за место под солнцем.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№9 Написал: suvirinimas (Сегодня, 12:07) #
  • +3
  •  (3)
online

Благодаря легионерам клубы еще как-то держатся и в плане атаки и в плане нападения и в плане зрелищности игры. В сборной же играют исключительно русские игроки, уровень которых мы видим с вами. Поэтому все так и должно быть. Повторяю клубы выезжают за счет легионеров. Чтобы исправить ошибку необходимо отменить лимит, а русские игроки должны завоевывать место в конкуренции а не за счет паспорта. И зарплата у них должна зависеть от количества проведенного игрового времени не поле. Тогда они вынуждены будут с помощью пота пробивать свое место в составе. Поэтому если ничего не изменится, то уровень сборной еще много лет будет оставаться таким как есть.
Регистрация: 9.02.2014
№8 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 12:05) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все верно! Нету в защите Березы с Игнашем и совсем дырень стала. В центре нету Денисова а этих Зобниных и Головиных, обыгрывают, как школьников! Бухаров! Это вообще игрок только Бердыя.. Если сейчасине уберут Стасика и не поставят Бердыева, то ждем снова просера...
Лимит это зло! Была нормальная схема 10+15. Чем она Мутному не нравится?!


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:05) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
кутепов молод. чтобы там не говорили. но он один из лучших центрдефов рпл. а этим игрокам, как никому требуется опыт. ну и массы поднабрать ему не мешает))

а по поводу березуцких, игнашевичей... давайте просто вспомним все их косяки, хотя бы за сборную, и как тут всё\е блевали с них. времена поменялись. старые пердуны сыпят песком у себя в клуе, и то не всегда в основе. но коняшки упорно будут их вспоминать... ну удачи. вам на них любоваться долго ещё. не в лч, правда


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:02) #
  • +3
  •  (7)

Василий , как всегда, конгениален. И видимо нетрезв....

Это к вопросу о Кутепове - в качестве будущего сборной. Оно конечно может быть и будущее (очень отдаленное), но явно что не настоящее, даже не завтра - для этого не нужен был ивуарийский негр - и так все было очевидно. Ну для меня.

Это все - поражение системы, и по другому просто не может быть.

Был у меня хороший друг, сын коего играл за один возраст Спартака. Он ездил с ними часто на детские турниры - Испания, Италия, Португалия и теде как "представитель родительского комитета" - помощь в организации, присмотр за чадами и все такое - ну на халяву, если просто, так каждый раз , по возвращении , он говорил - "0-5 не самое ужасное что может быть в футболе" Ну потому что было и 1-8 и 0-6 и еще много таких чудесных результатов от сверстников из Црвены, Интера , Порту и прочее, прочее, прочее.

Ну то есть с детства привыкали иметь по щщам. Спрашивается - наxyя???? А вот тут самое интересное. Все - от родителей до самой маленькой сопли, прекрасно знали, что в команде мастеров их паспорт стоит миллионы - и надо просто доползти, доковылять, дошкандылять, правдами и неправдами, с помощью денег и родителей, связей и шантажа - хоть чучелом, хоть тушкой до "команды мастеров", сесть на контракт и выдохнуть.

Так и чего от них хотеть то???
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: зеленая оса (Сегодня, 12:02) #
  • 0
  •  (2)
online

Я бы Кутепова после гола Ари уже бы в дубль отправил...
Регистрация: 10.03.2017
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:55) #
  • +6
  •  (8)
online

Там Илья Кутепов играет в центре обороны. При трех защитниках. На этой позиции нужен опыт и интеллект.

А где ж еще опыта набираться, как не в товарняках?
Березы, когда их Газзаев в сборную потянул, сперва в официальных матчах косячили. Со временем научились играть.
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 11:53) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нужна твердая рука. Чтоб за шкварник и потрясти, очнитесь, мол, дармоеды!!! Лучшая русская оборона и (как это не прискорбно) ,наверное, единственная в ЦСКА.
Регистрация: 26.09.2010
№2 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 11:46) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Бавария»
А по факту тебя двигает плечом какое-то африканское говно из чемпионшипа.

Уткин - просто расист! Как это грубо! (с) Василий явно чего-то принял с горя! yum


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 11:44) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Реал»
Слишком грубо, но вполне по делу. Хотя Зобнин и Головин мне вчера понравились, у них есть перспектива, через 3-4 года) ну Самедов еще куда ни шло, старался. К Акинфееву понятно вопросов нет, а остальные это просто ужас. Семенов мяча боится, Кудряшов мало того, что не защитник сборной, так он еще и никак не центральный защитник. Бухарову вообще не рассказали, что с оффсайдами играем, по ходу. Мне кажется, что он в оффсайде времени провел больше, чем вне его. Ерохин абсолютно бестолковый, даже побриться нормально не может, не то что футбол, короче, если честно, то из группы на ЧМ мы явно выйти не рискуем...
Регистрация: 31.03.2015
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