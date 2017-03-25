Марко Трабукки: не ругайте сборную России, это просто их уровень

Итальянский агент Марко Трабукки призвал сильно не критиковать сборную России за поражение от Кот-д`Ивуара (0:2).



"Не ругайте сборную России, это просто их уровень. Это самое слабое поколение в истории. Жаль, что совпадает с домашним чемпионатом мира. Спасибо лимиту - это суперидея!" - написал Трабукки в твиттере.