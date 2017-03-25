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Марко Трабукки: не ругайте сборную России, это просто их уровень

Итальянский агент Марко Трабукки призвал сильно не критиковать сборную России за поражение от Кот-д`Ивуара (0:2).

"Не ругайте сборную России, это просто их уровень. Это самое слабое поколение в истории. Жаль, что совпадает с домашним чемпионатом мира. Спасибо лимиту - это суперидея!" - написал Трабукки в твиттере.
Теги: Трабукки Сборная России
Сегодня, 11:48
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1
(1)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
прав, чертяка


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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