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На "Казань-Арене" планируют сделать обогрев трибун
Заместитель генерального директора "Казань-Арены" Булат Литвинов рассказал о том, как будет улучшен стадиона.
"Хотим сделать обогрев трибун. В первую очередь для повышения комфорта для зрителей и только потом – для привлечения новой аудитории.
Хотим построить причал рядом со стадионом. Пока это картинка, но уже собрали пул спонсоров, которые готовы выделить 1,5 миллиарда рублей. Вопрос – только в передаче земли в пользование.
Содержание стадиона обходится в 200 миллионов рублей в год, то есть примерно 100 мы получаем из бюджета. Большая доля выручки поступает от "Рубина", поэтому мы хотим, чтобы он играл на стадионе как можно чаще", – цитирует Литвинова Sport-connect.
"Хотим сделать обогрев трибун. В первую очередь для повышения комфорта для зрителей и только потом – для привлечения новой аудитории.
Хотим построить причал рядом со стадионом. Пока это картинка, но уже собрали пул спонсоров, которые готовы выделить 1,5 миллиарда рублей. Вопрос – только в передаче земли в пользование.
Содержание стадиона обходится в 200 миллионов рублей в год, то есть примерно 100 мы получаем из бюджета. Большая доля выручки поступает от "Рубина", поэтому мы хотим, чтобы он играл на стадионе как можно чаще", – цитирует Литвинова Sport-connect.
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