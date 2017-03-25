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На "Казань-Арене" планируют сделать обогрев трибун

Заместитель генерального директора "Казань-Арены" Булат Литвинов рассказал о том, как будет улучшен стадиона.

"Хотим сделать обогрев трибун. В первую очередь для повышения комфорта для зрителей и только потом – для привлечения новой аудитории.

Хотим построить причал рядом со стадионом. Пока это картинка, но уже собрали пул спонсоров, которые готовы выделить 1,5 миллиарда рублей. Вопрос – только в передаче земли в пользование.

Содержание стадиона обходится в 200 миллионов рублей в год, то есть примерно 100 мы получаем из бюджета. Большая доля выручки поступает от "Рубина", поэтому мы хотим, чтобы он играл на стадионе как можно чаще", – цитирует Литвинова Sport-connect.
Теги: Рубин
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:16) #
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Болеет за:
«Ростов»
Лучше поле сделайте лучшим, хотя бы в нашей стране.
Регистрация: 30.11.2015
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