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Роман Орещук: я на всех углах кричал и буду кричать - лимит зло

Футбольный агент Роман Орещук отреагировал на сообщение журналиста "СЭ" Игоря Рабинера в твиттере, раскритиковав лимит на легионеров в российском чемпионате.

Игорь Рабинер: "О каком решении (не фразе, там понятно) Мутко будут вспоминать дольше всего? О лимите. Это роковое решение приняли в его первый срок в РФС".

Роман Орещук: "Я на всех углах кричал и буду кричать. Лимит ЗЛО. ЖИВАЯ конкуренция отсутствует. И зарплата завышенная, у кого российский паспорт.
Теги: Орещук
Сегодня, 12:22
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7
(2)
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:27) #
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Цитата: anonymous
лимит - чисто коммерческая инициатива, посмотри сколько наши горе футболисты уровня пердива получают


можно подумать что многочисленные леги уроня пердива у нас меньше получают.
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 14:21) #
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online

Цитата: мяч квадратный
отмена лимита - чисто коммерческая инициатива. это нужно только агентам, для массовой торговли второсортными легами.
И так уже из-за них чем перевели на осень-весна и перестали играть летом. а всё ради того, чтобы согласовать трансферные окна. на развитие ОТЕЧЕСТВЕННОГО футбола им наплевать.

лимит - чисто коммерческая инициатива, посмотри сколько наши горе футболисты уровня пердива получают
Регистрация: 8.01.2017
№5 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:04) #
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отмена лимита - чисто коммерческая инициатива. это нужно только агентам, для массовой торговли второсортными легами.
И так уже из-за них чем перевели на осень-весна и перестали играть летом. а всё ради того, чтобы согласовать трансферные окна. на развитие ОТЕЧЕСТВЕННОГО футбола им наплевать.
Регистрация: 7.03.2016
№4 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:33) #
  • +2
  •  (4)

Самое зло в российском футболе это Мутко
Регистрация: 26.01.2017
№3 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Antip7
"На всех углах буду кричат.. Это произвол, мне не дают заработать!!"

Именно этого он и добивается,но если ввести определенный потолок зарплат в РФПЛ и запретит тратить на иностранных легионеров миллионы,то он запоет совсем по другому..корыстный человечишко


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:46) #
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Болеет за:
«Ростов»
Отменят лимит и проект "Сборная России"? Хотя у нас есть еще ФНЛ.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:32) #
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"На всех углах буду кричат.. Это произвол, мне не дают заработать!!"
Регистрация: 29.08.2016
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