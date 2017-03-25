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Марио Фернандес: понимаю достаточно хорошо, но говорить по-русски мне пока сложно
Защитник сборной России Марио Фернандес после сегодняшней тренировки сборной России пообщался с журналистами, среди которых был и корреспондент Rusfootball.info
- Марио, вчера Вы не играли, но, все равно, какая сейчас атмосфера в команде?
- Да, я не играл, атмосфера очень хорошая. Как я говорил на прошлых интервью, меня очень хорошо приняли в команде. И игроки, и тренеры, и административный состав. Я очень счастлив находиться здесь, атмосфера великолепная.
- Понимаете ли уже все идеи главного тренера, если учесть, что не так много с ним работали?
- На тренировках он объясняет очень хорошо, мы все понимаем. Также на тренировках все видно, какой у него замысел, думаю, что скоро будет все хорошо.
- Что скажете о следующем сопернике - сборной Бельгии?
- С некоторыми игроками сталкивался в играх за клуб. Это очень сильная команда с квалифицированными игроками. Думаю, будет серьезный матч, но мы должны быть готовы к нему.
- Черчесов сказал, что вы неплохо говорите на русском языке и все понимаете. Почему пока стесняетесь давать интервью на русском?
- Я понимаю вас достаточно хорошо, но мне сложно говорить. Сложное произношение. Хочется изъясняться получше, чтобы вы меня понимали, поэтому пока все-таки с переводчиком.
- От чего зависит ситуация с допуском Вас к играм? Вы сами до конца понимаете ситуацию?
- Я еще не знаю. Все зависит от тренеров. Я тренируюсь, делаю свою работу на сто процентов, и от них все зависит.
- В гостиницу приезжал Жоаозиньо. Он говорил, что тоже хочет играть за нашу сборную?
- Да, мы встретились в отеле, но он ничего не сказал о сборной.
- Каковы Ваши впечатления о вчерашней игре?
- Результат, конечно, не позитивный. Я был на скамейке запасных, поддерживал своих партнеров, очень сильно болел за них. Надеемся подготовиться к следующему матчу и добыть положительный результат.
Rusfootball.info
- Марио, вчера Вы не играли, но, все равно, какая сейчас атмосфера в команде?
- Да, я не играл, атмосфера очень хорошая. Как я говорил на прошлых интервью, меня очень хорошо приняли в команде. И игроки, и тренеры, и административный состав. Я очень счастлив находиться здесь, атмосфера великолепная.
- Понимаете ли уже все идеи главного тренера, если учесть, что не так много с ним работали?
- На тренировках он объясняет очень хорошо, мы все понимаем. Также на тренировках все видно, какой у него замысел, думаю, что скоро будет все хорошо.
- Что скажете о следующем сопернике - сборной Бельгии?
- С некоторыми игроками сталкивался в играх за клуб. Это очень сильная команда с квалифицированными игроками. Думаю, будет серьезный матч, но мы должны быть готовы к нему.
- Черчесов сказал, что вы неплохо говорите на русском языке и все понимаете. Почему пока стесняетесь давать интервью на русском?
- Я понимаю вас достаточно хорошо, но мне сложно говорить. Сложное произношение. Хочется изъясняться получше, чтобы вы меня понимали, поэтому пока все-таки с переводчиком.
- От чего зависит ситуация с допуском Вас к играм? Вы сами до конца понимаете ситуацию?
- Я еще не знаю. Все зависит от тренеров. Я тренируюсь, делаю свою работу на сто процентов, и от них все зависит.
- В гостиницу приезжал Жоаозиньо. Он говорил, что тоже хочет играть за нашу сборную?
- Да, мы встретились в отеле, но он ничего не сказал о сборной.
- Каковы Ваши впечатления о вчерашней игре?
- Результат, конечно, не позитивный. Я был на скамейке запасных, поддерживал своих партнеров, очень сильно болел за них. Надеемся подготовиться к следующему матчу и добыть положительный результат.
Rusfootball.info
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