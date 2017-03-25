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Дмитрий Булыкин: с такой игрой в обороне от Бельгии можно пропустить очень много голов

Сборной России с такой обороной будет тяжело противостоять бельгийцам, считает бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин.

"Если учесть насколько неуверенно сыграла (российская) команда в обороне с ивуарийцами, противостоять бельгийцам при такой игре будет очень сложно. В сборной Бельгии очень много игроков топ-уровня, с такой игрой в обороне от них можно пропустить очень много голов.

Другое дело, что сам статус соперника, я надеюсь, поможет ребятам собраться, настроиться, сыграть более сконцентрированно в защите, чем это было вчера. Будем верить в то, что тренер примет правильное решение, будем болеть за нашу команду", - цитирует Булыкина "Р-Спорт".
Теги: Булыкин Сборная России
Сегодня, 13:44
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(1)
№3 Написал: N-52 (Сегодня, 14:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
МуДко и иже с ним делают из нас мазохистов. Ну, очень хочется ,чтобы накидали много голов, до боли в их жопах !
Регистрация: 13.08.2012
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:56) #
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online

Цитата: patriot
с таким ГТ так и будет!

С таким составом и такой сыгранностью этой сборной может светить хоть что-то только при игре в автобус и убегаловку в контратаки.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 13:50) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
с таким ГТ так и будет!


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Регистрация: 29.01.2011
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