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Болельщики сборных России и Бельгии сыграют товарищеский матч

Клуб болельщиков сборной России Russia Unites совместно с общественным движением "Россия Любит Футбол!", фан-посольством России при поддержке РФС организует товарищеский матч между болельщиками России и Бельгии.

Игра пройдёт 28 марта на стадионе "Юность" в Сочи. Начало - в 13:00 мск, передает сайт Russia Unites.
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:25
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