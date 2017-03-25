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Сборная России по пляжному футболу уступила Белоруссии на Inter Cup

Сборная России в первом матче утешительного турнира за пятое-восьмое места на международных соревнованиях Inter Cup по пляжному футболу в овертайме проиграли команде Белоруссии.

Встреча завершилась со счетом 2:3, передает "Газета.ru". Турнир проходит в Санкт-Петербурге

Пляжный футбол. Inter Cup

Плей-офф за 5-8-е места — Первый матч

Россия — Белоруссия — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Сегодня, 15:21
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№2 Написал: anonymous (Сегодня, 15:37) #
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Цитата: tiki
это посредственный турнир? или так плохо выступили в целом?

скорей всего 2-3 состав играл, имхо.

Отметим, что на этом турнире в составе сборной России играют футболисты не старше 23 лет.
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:26) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
это посредственный турнир? или так плохо выступили в целом?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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