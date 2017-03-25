"Барселона" установит статую Йохана Кройфа на стадионе "Камп Ноу"

"Барселона" установит статую бывшего игрока и тренера команды Йохана Кройфа на домашнем стадионе "Камп Ноу" и назовет его именем новую арену в своем учебном комплексе, заявил президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу."Будущий стадион в "Сиутат Эспортива" будет назван в честь Кройфа. Клуб также будет способствовать созданию статуи в честь Кройфа, которая в будущем будет размещена на "Камп Ноу" (основные работы по реконструкции которого должны начаться в 2018 году).Кроме того, мы посвятим ему часть музея "Барселоны", - сказал Бартомеу.Отмечается, что "Барселона" и семья Кройфа также обратятся в местный городской совет с просьбой назвать в честь футболиста улицу или объект инфраструктуры в городе.