Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Давыдов: в Белграде везде можно увидеть изображения спартаковского ромбика

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов высказался о товарищеских матчах на "Открытие Арене" и на стадионе "Райко Митич".

— Матч открытия нашей новой арены, наверное, запомню на всю жизнь. Это была первая встреча на спартаковском стадионе. Лучшем стадионе, на котором мне когда-либо доводилось играть. В тот сентябрьский день испытал непередаваемые эмоции. Пришло много болельщиков, мы играли с дружественной нам командой. И погода благоволила.

В общем, до сих пор с радостью вспоминаю тот поединок с сербами в Москве. А теперь мы все в предвкушении ответного матча в Белграде! Кстати, уже бывал там. Мой друг очень любит путешествовать. Он как-то сказал: «Сербию нужно посетить обязательно». Зимой ездили туда в отпуск.

— Успели посмотреть стадион "Райко Митич"?

— Только снаружи. Не попал внутрь, так как арена была закрыта. Но прогулялся вокруг стадиона. У меня даже есть фото на его фоне. Очень понравились нанесенные граффити в красно-белых цветах. А еще здесь везде можно увидеть изображения спартаковского ромбика. Так что ощущаю себя в Белграде как дома.

ФК "Спартак"
Теги: Давыдов Спартак
Сегодня, 15:43
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
можно увидеть изображения спартаковского ромбика

Наверняка, свиньи уже подсуетились перед приездом.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.