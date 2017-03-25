Болельщики "Црвены Звезды" и "Спартака" устроят шествие в Белграде перед товарищеским матчем между командами.Шествие пройдет от посольства России в Белграде до стадиона "Райко Митич" и начнется в 17:00 (мск). Сама игра начнется сегодня в 20:00 (мск).