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13:30
Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (8)
Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (8)
08:53
Анатолия Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка из-за его работы в "Зените" (12)
Анатолия Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка из-за его работы в "Зените" (12)
08:17
Андрей Червиченко: сборную России нужно воспринимать так же, как и сборную Кот-д'Ивуара по хоккею (4)
Андрей Червиченко: сборную России нужно воспринимать так же, как и сборную Кот-д'Ивуара по хоккею (4)
Болельщики "Црвены Звезды" и "Спартака" устроят шествие в Белграде
Болельщики "Црвены Звезды" и "Спартака" устроят шествие в Белграде перед товарищеским матчем между командами.
Шествие пройдет от посольства России в Белграде до стадиона "Райко Митич" и начнется в 17:00 (мск). Сама игра начнется сегодня в 20:00 (мск).
RT на русском
Шествие пройдет от посольства России в Белграде до стадиона "Райко Митич" и начнется в 17:00 (мск). Сама игра начнется сегодня в 20:00 (мск).
RT на русском
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