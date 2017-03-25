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Болельщики "Црвены Звезды" и "Спартака" устроят шествие в Белграде

Болельщики "Црвены Звезды" и "Спартака" устроят шествие в Белграде перед товарищеским матчем между командами.

Шествие пройдет от посольства России в Белграде до стадиона "Райко Митич" и начнется в 17:00 (мск). Сама игра начнется сегодня в 20:00 (мск).

RT на русском
Теги: Спартак Црвена Звезда
Сегодня, 15:47
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3
(0)
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ювентус»
красавцы,ну а пакостным бомжатам только и остается как наблюдать из за угла и перечитывать интервью Милера про 17 млн болельщиков laughing
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: jeck324 (Сегодня, 16:18) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Молодцы, только болелам ЦЗ не стоит вступать в диалог с противоположной стороной, разочаруются.

Тебя не спросили! Бомжарам лишь бы насрать где-то... Капец.


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Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:14) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы, только болелам ЦЗ не стоит вступать в диалог с противоположной стороной, разочаруются.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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