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Диего Симеоне: мой сын никогда не будет играть в моей команде, в футболе этому не место

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не намерен приглашать в свою команду своего сына - форварда "Дженоа" Джованни Симеоне.

"Это было бы большой ошибкой. Такому нет места в футболу. Это всего лишь игра, хоть и участвуют в ней профессионалы. Джованни провел фантастический сезон в "Дженоа" и забил 11 голов – что не так просто сделать в своем первом сезоне в новой команде. Его появление в моей команде означало бы для него дополнительную ответственность, которая не пошла бы ему на пользу. Мой сын обладает качествами, которые мне очень нравятся, и трудолюбием. Он обязательно станет большим игроком, но не в моей команде", - цитирует Симеоне Football Italia.
Теги: Симеоне Атлетико Дженоа
Сегодня, 16:20
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№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 16:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Большое уважение! Зато у нас все тянут кого только могут... )
Регистрация: 8.08.2016
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