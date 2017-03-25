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Диего Симеоне: мой сын никогда не будет играть в моей команде, в футболе этому не место
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не намерен приглашать в свою команду своего сына - форварда "Дженоа" Джованни Симеоне.
"Это было бы большой ошибкой. Такому нет места в футболу. Это всего лишь игра, хоть и участвуют в ней профессионалы. Джованни провел фантастический сезон в "Дженоа" и забил 11 голов – что не так просто сделать в своем первом сезоне в новой команде. Его появление в моей команде означало бы для него дополнительную ответственность, которая не пошла бы ему на пользу. Мой сын обладает качествами, которые мне очень нравятся, и трудолюбием. Он обязательно станет большим игроком, но не в моей команде", - цитирует Симеоне Football Italia.
"Это было бы большой ошибкой. Такому нет места в футболу. Это всего лишь игра, хоть и участвуют в ней профессионалы. Джованни провел фантастический сезон в "Дженоа" и забил 11 голов – что не так просто сделать в своем первом сезоне в новой команде. Его появление в моей команде означало бы для него дополнительную ответственность, которая не пошла бы ему на пользу. Мой сын обладает качествами, которые мне очень нравятся, и трудолюбием. Он обязательно станет большим игроком, но не в моей команде", - цитирует Симеоне Football Italia.
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