Арсен Венгер: Суарес был очень близок к переходу в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что в 2013 году "канониры" могли купить нападающего "Ливерпуля" Луиса Суареса.



В настоящее время уругваец выступает за "Барселону".



"Суарес был очень близок к переходу в "Арсенал". У нас была договоренность с Луисом. Я знаю, что он хотел к нам перейти, но "Ливерпуль" пытался удержать его у себя, обещая через год продать в зарубежный клуб", - цитирует Венгера beINSports.