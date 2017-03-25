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Арсен Венгер: Суарес был очень близок к переходу в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что в 2013 году "канониры" могли купить нападающего "Ливерпуля" Луиса Суареса.

В настоящее время уругваец выступает за "Барселону".

"Суарес был очень близок к переходу в "Арсенал". У нас была договоренность с Луисом. Я знаю, что он хотел к нам перейти, но "Ливерпуль" пытался удержать его у себя, обещая через год продать в зарубежный клуб", - цитирует Венгера beINSports.
Теги: Венгер Суарес Арсенал
Сегодня, 17:11
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