Джо Харт: я всегда открыт для предложений из Англии

Вратарь "Торино" Джо Харт, права которого принадлежат "Манчестер Сити", заявил, что пока что не думает о том, где будет играть в следующем сезоне.



"Пока что я хочу просто доиграть этот сезон в "Торино" и закончить его на мажорной ноте. Мне тут нравится, но я не думаю, где я начну новый сезон. Я буду следить за ситуацией в "Манчестер Сити", потому что это мой родной клуб, но также я всегда открыт для других предложений из Англии", - цитирует игрока Football Italia.