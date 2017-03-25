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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
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ФИФА удалила мемориальную табличку с именем Йозефа Блаттера
ФИФА удалила мемориальную табличку с именем экс-президента организации Йозефа Блаттера с колонны рядом со стойкой ресепшен в штаб-квартире в швейцарском Цюрихе, сообщает Associated Press.
Табличка с именами членов руководства организации (включая Блаттера, который занимал пост главы ФИФА на тот момент) была установлена в 2007 году в зоне приема гостей после открытия здания организации, на строительство которого было потрачено около 200 миллионов долларов.
Табличка с именами членов руководства организации (включая Блаттера, который занимал пост главы ФИФА на тот момент) была установлена в 2007 году в зоне приема гостей после открытия здания организации, на строительство которого было потрачено около 200 миллионов долларов.
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