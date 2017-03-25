ФИФА удалила мемориальную табличку с именем Йозефа Блаттера

ФИФА удалила мемориальную табличку с именем экс-президента организации Йозефа Блаттера с колонны рядом со стойкой ресепшен в штаб-квартире в швейцарском Цюрихе, сообщает Associated Press.



Табличка с именами членов руководства организации (включая Блаттера, который занимал пост главы ФИФА на тот момент) была установлена в 2007 году в зоне приема гостей после открытия здания организации, на строительство которого было потрачено около 200 миллионов долларов.