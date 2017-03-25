Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

ФИФА удалила мемориальную табличку с именем Йозефа Блаттера

ФИФА удалила мемориальную табличку с именем экс-президента организации Йозефа Блаттера с колонны рядом со стойкой ресепшен в штаб-квартире в швейцарском Цюрихе, сообщает Associated Press.

Табличка с именами членов руководства организации (включая Блаттера, который занимал пост главы ФИФА на тот момент) была установлена в 2007 году в зоне приема гостей после открытия здания организации, на строительство которого было потрачено около 200 миллионов долларов.
Теги: Блаттер
Сегодня, 18:01
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: papapa (Сегодня, 18:37) #
  • -3
  •  (3)

Надо прикрутить обратно с протым именем - вовик
Как оскорбрление
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: D-link (Сегодня, 18:16) #
  • -2
  •  (2)
online

Пусть с именем Иозефа Менгеле прикрутят


--------------------
ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.