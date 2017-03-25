Габигол в тренировочном матче отметился хет-триком

"Интер" провел утреннюю тренировку, которая закончилась двусторонним матчем, сообщает официальный сайт клуба.



Игра состояла из трех таймов, каждый из которых длился по 20 минут. Габигол в этом матче отметился хет-триком.