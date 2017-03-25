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Габигол в тренировочном матче отметился хет-триком

"Интер" провел утреннюю тренировку, которая закончилась двусторонним матчем, сообщает официальный сайт клуба.

Игра состояла из трех таймов, каждый из которых длился по 20 минут. Габигол в этом матче отметился хет-триком.
Теги: Интер
Сегодня, 18:15
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№1 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 18:45) #
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оxyенная новость!


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