Рональд Куман: мысли "Эвертона" связаны с Коулменом

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал тяжелую травму защитника Шеймуса Коулмена, полученную во время матча сборных Ирландии и Уэльса.



"Я еще не говорил с ним, надеюсь, что сегодня проведу разговор. Все мысли тренерского штаба, игроков связаны с Коулменом. Никто не хочет, чтобы подобное случалось с игроками. Медицинский персонал клуба находится в постоянном контакте с ирландскими врачами", - цитирует голландского специалиста Sky Sports.