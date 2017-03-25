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"Спартак" в товарищеском матче проиграл "Црвене Звезде"

В товарищеском матче "Спартак" в гостях проиграл "Црвене Звезда" со счетом 1:2.

Товарищеский матч

"Црвена Звезда" - "Спартак" 2:1

Гол: Канга, 45, Милич, 57 - Мельгарехо, 28

"Црвена Звезда": Супич (Кариман, 46), Петкович, Лукович (Полетанович, 62), Фримпонг, Ристич (Милошевич, 62), Дональд, Ле Таллек, Каку (Милияш, 69), Срнич, Милич, Боакье (Вучичевич, 75)

"Спартак": Селихов, Ещенко (Макеев, 77), Маурисио (Самбу, 76), Таски (Хомуха, 83), Боккетти, Тигиев, Фернандо (Самсонов, 61), Тимофеев, Мельгарехо (Сакала, 87), Леонтьев, Давыдов (Нимели, 61)
Теги: Спартак Црвена Звезда
Сегодня, 21:55
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54
(5)
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№54 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:35) #
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online

Oxyительный перфоманс. Тигиев был неплох. Какой то негр из новеньких совсем неплохо шел в обводку.

В общем то и все.
Регистрация: 3.03.2007
№53 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Спартак - не команда, а мясная котлета,
Зенит вас сегодня сожрёт за обедом.

Ты случайно не брат Витька кикбоксера?один уровень smile
Регистрация: 15.03.2017
№52 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:31) #
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online

Защита в своём репертуаре, выходят постоянно три на двоих, четыре на троих.. И продавливают или просто оббегают медленных итальянца с турком, да и Маурисио не быстр.. Про Ещенко уже столько сказано, что и говорить не хочется, впрочем как и о Давыдове..
Тигиев быстрик, но пока нет позиционного чутья, да и недолго в команде.
Как-то прям удивительно, вроде тренер итальянец а в защите полный швах.. Объяснение наверное в том, что просто игроки обороны никакущие, Маурисио ладно, он не на своей позиции играл, а остальные?.. Короче ничего хорошего..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№51 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Цитата: vlees^^
вся страна побежала в магазин за шампанским отметить поражение самой презираемой команды страны

Ну, ты, конечно, утрируешь.
Я, например, С УДОВОЛЬСТВИЕМ попил чайку зелёного с бутербродом, предварительно переключив канал: тоже мне событие!

Ну я тоже спокойно к этому отнесся,посмотрел 1 тайм,потом пошел в кино,зашел в интернет и увидел новость где легенда бомжей Дзюбка ноет как зенит убили:)и все стало ясно,потом я встал и с улыбкой пошел в кино,но уверен многим людям победа Амкара подняла настроение и они отметили это не только чайком.
Регистрация: 15.03.2017
№50 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:30) #
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online

Цитата: vermis_64
Спартак - не команда, а мясная котлета,
Зенит вас сегодня сожрёт за обедом.

Ты, наверное, на "вираж" свои перлы продаёшь?
Для баннеров?
Регистрация: 6.08.2008
№49 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 22:28) #
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online

Цитата: vermis_64
vermis_64

да ты клоун-..уеплет)
10 копеек заработал, я тебя поздравляю)


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007
№48 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Спартак - не команда, а мясная котлета,
Зенит вас сегодня сожрёт за обедом.
Регистрация: 23.08.2016
№47 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
vermis_64,
О боже мой какие шутки,так обидно блин((
Регистрация: 15.03.2017
№46 Написал: Иван Иванович г.Москва (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
От игры Таски и Давыдова больше вреда для своей команды, убирать их давно надо.
Регистрация: 12.04.2015
№45 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:24) #
  • 0
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online

Цитата: vlees^^
вся страна побежала в магазин за шампанским отметить поражение самой презираемой команды страны

Ну, ты, конечно, утрируешь.
Я, например, С УДОВОЛЬСТВИЕМ попил чайку зелёного с бутербродом, предварительно переключив канал: тоже мне событие!
Регистрация: 6.08.2008
№44 Написал: papapa (Сегодня, 22:24) #
  • -3
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online

Цитата: GS
Нет уже давно той Одессы.

Не может не быть Одессы, так же как не может не быть Петербурга - хоть его Ленинградом оскорбляй
Регистрация: 2.02.2017
№43 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: vermis_64
Что за мусорный бачок?
То московский Спартачок


чувствуете бомжи...
не зря) суетитесь)) Охх, не зря))
_______


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007
№42 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:23) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
[quote=vlees^^][quote=vermis_
64]Да что ни пишите, а сввпиочпок - это всегда хорошо! bowtie[/quote]
Бомжоееп всегда намного приятней,помню как недавно когда вас без шансов унизил великий Амкар и после чего вся страна побежала в магазин за шампанским отметить поражение самой презираемой команды страны,зенит раковая опухоль нашего футбол,чего греха таить joy[/q

Что на поле за дыра? -
То защита Спартака! uote]
Спартак? Такой команды нет -
Есть только мясо для котлет!
Регистрация: 23.08.2016
№41 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:23) #
  • -3
  •  (5)
online

спартак с каждой игрой выглядит всё бледнее. наверное в столовой в тарасовке их одними бананами кормят, подстраиваясь под расовое большинство. а россиянам то и мяса хочется и... ой! тьфу! не МЯСА, а... эээ... борща я хотел сказать.
Регистрация: 7.03.2016
№40 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:20) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Да что ни пишите, а сввпиочпок - это всегда хорошо! bowtie

Бомжоееп всегда намного приятней,помню как недавно когда вас без шансов унизил великий Амкар и после чего вся страна побежала в магазин за шампанским отметить поражение самой презираемой команды страны,зенит раковая опухоль нашего футбол,чего греха таить joy
Регистрация: 15.03.2017
№39 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:20) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Что за мусорный бачок?
То московский Спартачок
Регистрация: 23.08.2016
№38 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:18) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Цитата: vlees^^
Ты про это ?

ты какую игру смотрел , порось? smile

я вот эту

My Webpage

а ты наверно как всегда перепутал и смотрел игру позорной цыски где как всегда было 300 человек,ждем завтра гениальный товарняк против тулы,уверен там будет 20 тысяч как минимум smile
Регистрация: 15.03.2017
№37 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:17) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Смотрящий
Смотрите, предъявят вам одесситы за товарный знак! ))
ПРИВОЗЪ

Нет уже давно той Одессы.
Только хохлацкий контрафакт.
Регистрация: 22.09.2009
№36 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Да что ни пишите, а сввпиочпок - это всегда хорошо! bowtie
Регистрация: 23.08.2016
№35 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:14) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees^^
Ты про это ?

ты какую игру смотрел , порось? smile


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№34 Написал: mustang (Сегодня, 22:14) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
бомжарня визжит от удовольствие
ну пускай пускай.главное что б в чемпе все было норм
Регистрация: 23.12.2015
№33 Написал: boris.grecmak (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: stepanmlc
Нормальный дружеский матч, результат не важен.

В РФ не дают так играть, как в случае со вторым голом...
Регистрация: 1.02.2012
№32 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:13) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Цитата: vlees^^
,лучше бы показывали больше фанатскую трибуну

Пустой насед все видели , хрюн

Ты про это ?

My Webpage

joy laughing laughing sweat_smile
Регистрация: 15.03.2017
№31 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:12) #
  • -8
  •  (10)
online

а что за Сакала сегодня за спартак играл? тоже наверное негр?
Регистрация: 7.03.2016
№30 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Сибирячок
Цитата: papapa
И это место известно всей стране - оно у параши


а место Зенита в параше, как и его болельщиков.

А он не болела Зенита, а "боливАльнык киЯн".
По-русски - свидомое за Динамо Киев.
Регистрация: 6.08.2008
№29 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:11) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees^^
,лучше бы показывали больше фанатскую трибуну

Пустой насед все видели , хрюн


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№28 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Цитата: GS
Единственный полезный результат этого матча - очередное подтверждение, что Таски - это привоз.

К сожалению, у нас ВСЕ центральные защитники - это "привоз".


Смотрите, предъявят вам одесситы за товарный знак! ))

ПРИВОЗЪ


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№27 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:10) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Если НаркоМанда может решать вопросы в России, то за границей ей быстро объясняют, что место свиней - сперва у корыта, а после - на прилавке.
Регистрация: 6.12.2014
№26 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:09) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: syamtomov
Так я же и пишу, что с помазком и бритвой к Газаеву - верх негостеприимства, а вопрос в шутливой форме задать можно было бы.
Не тебе, правда, а "жёлтым" журналюгам.

Да ладно. Он сегодня был звездой. Да и приезжал он не как футбольный функционер, а как депутат от Справедливой России.

Цитата: papapa
И это место известно всей стране - оно у параши


а место Зенита в параше, как и его болельщиков.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№25 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:09) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Илья Антипов
Цитата: vermis_64
Дрюкнули поросей. Мелочь, а приятно! Вчерась Зобнин с Куткеовым всосали от всей души. Сборники, плять.

истинный бомжара - что сказать...

Да уверен сегодня все бомжары смотрели по каналу который принадлежит газпрому как Спартак играл на стадионе где большими буквами написано Газпром,но болели на стадионе за великий Спартак,бомжам от таком только мечтать,говно клуб хули laughing
Регистрация: 15.03.2017
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