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"Спартак" в товарищеском матче проиграл "Црвене Звезде"
В товарищеском матче "Спартак" в гостях проиграл "Црвене Звезда" со счетом 1:2.
Товарищеский матч
"Црвена Звезда" - "Спартак" 2:1
Гол: Канга, 45, Милич, 57 - Мельгарехо, 28
"Црвена Звезда": Супич (Кариман, 46), Петкович, Лукович (Полетанович, 62), Фримпонг, Ристич (Милошевич, 62), Дональд, Ле Таллек, Каку (Милияш, 69), Срнич, Милич, Боакье (Вучичевич, 75)
"Спартак": Селихов, Ещенко (Макеев, 77), Маурисио (Самбу, 76), Таски (Хомуха, 83), Боккетти, Тигиев, Фернандо (Самсонов, 61), Тимофеев, Мельгарехо (Сакала, 87), Леонтьев, Давыдов (Нимели, 61)
Товарищеский матч
"Црвена Звезда" - "Спартак" 2:1
Гол: Канга, 45, Милич, 57 - Мельгарехо, 28
"Црвена Звезда": Супич (Кариман, 46), Петкович, Лукович (Полетанович, 62), Фримпонг, Ристич (Милошевич, 62), Дональд, Ле Таллек, Каку (Милияш, 69), Срнич, Милич, Боакье (Вучичевич, 75)
"Спартак": Селихов, Ещенко (Макеев, 77), Маурисио (Самбу, 76), Таски (Хомуха, 83), Боккетти, Тигиев, Фернандо (Самсонов, 61), Тимофеев, Мельгарехо (Сакала, 87), Леонтьев, Давыдов (Нимели, 61)
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