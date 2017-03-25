Превью. 28 тур. ФНЛ

В этом туре всё внимание приковано к противостоянию "Тосно" – "Динамо". Лидеры ФНЛ покажут футбол, который должен быть достойным повышения в классе.счётом 3:1. На сей раз подопечным Андрея Гордеева предстоит вспомнить победное настроение, т.к. после зимней паузы "СКА-Хабаровск" ещё ни разу не смог выиграть. Напомним, что и раскачивались дальневосточники долго. Однако сейчас нужно собраться, иначе можно остаться без четвёртой позиции.Как только игрокам "Луча-Энергии" стали выплачивать долги, то они тут же собрались, но взять больше, чем одно очков в поединке не смогли. В результате, зона вылета, не смотря на одиннадцатую позицию, стала видна на горизонте и приближается быстрыми шагами. "Зенит-2" отстаёт от владивостокской команды всего на одно очко, поэтому права на ошибку у них тоже нет.В первом дивизионе команды провели между собой 11 встреч, и показали себя бескомпромиссными соперниками. Судите сами: 4 победы у сибиряков, и 6 – у волжан, соотношение мячей 12:19 также в пользу Саратова. Интересный факт: команда под названием "Сибирь" в Новосибирске только проигрывала, а под названием "Чкаловец" - только побеждала.Московское "Динамо" в двух очных встречах против "Тосно" не смогла взять ни одного очка. В первом круге "лесники" благодаря единственному голу Младена Кашчелана за десять минут до конца встречи смогли одержать минимальную победу. Спустя два месяца командам предстояло сразиться в рамках 1/8 финала Кубка России. Упорный поединок переходил в дополнительное время, но за две минуты до финального свистка Павел Киреенко с передачи Раде Дугалича организовал победный гол тосненцев и вывел их в четвертьфинал. Поэтому "Динамо" есть за что мстить.На своём поле "Химки" не проигрывают (+7,=6,-0,20:10). Ярославль в гостевых поединках играет достаточно ровно (+5,=5,-4,13:13). Учитывая турнирную таблицу и подобный расклад, три очка должны достаться хозяевам, как более нуждающимся в поправлении своего положения.В первом круге "Кубань" крупно обыграла "Нефтехимик" (4:1). Однако нынешний нижнекамский коллектив не похож на прежний. Спастись им уже не удастся, слишком много упущено на старте, но потрепать нервы они могут. Обратим внимание на серию гостей: победа-поражение-победа. Если следовать логическим рассуждениям, то три очка в этой встрече достанутся хозяевам.Оба клуба находятся на границе с зоной вылета. Хозяева чуть выше, гости чуть ниже. И это чуть выражается одним очком. Поэтому каждый вступит в упорную борьбу за право "выжить". За нальчан играет их поле. Здесь они как и все южные команды, сильны.В первом круге "Мордовия" с минимальным перевесом сумела одолеть претендента на попадание в зону стыковых матчей "Факел" (2:1). Сегодня саранскому клубу очень нужны очки, т.к. позади вторая лига. "Мордовия" провела на домашнем стадионе 13 встреч (+3,=5,-5,12:15). Победив в последнем домашнем матче "Нефтехимик", саранский клуб прервал серию из 4-х домашних игр без побед. "Факел" на выезде провёл 14 игр (+5,=5,-4,13:15). Обращает на себя внимание то, что вот уже в трёх поединках кряду воронежцы не могут забить в гостях.Очередная встреча, где команды разделяет шаг. В данном случае он равен двум очкам и двум позициям в турнирной таблице. "Енисей" ужасно начал вторую часть сезона, набрав всего одно очко в трёх турах. В результате, красноярский клуб скатился на седьмую позицию. И это при лучшей селекции среди всех команд ФНЛ. Неожиданно. "Тамбов" набрал за тот же период четыре балла, закрепившись на девятом месте, что является несомненным успехом для новобранца дивизиона.