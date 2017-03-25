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Превью. 28 тур. ФНЛ
Превью. 28 тур. ФНЛ
20:28
Чего нам не хватало вчера (видео) (2)
Чего нам не хватало вчера (видео) (2)
Превью. 28 тур. ФНЛ
В этом туре всё внимание приковано к противостоянию "Тосно" – "Динамо". Лидеры ФНЛ покажут футбол, который должен быть достойным повышения в классе.
"СКА-Хабаровск" – "Тюмень"
счётом 3:1. На сей раз подопечным Андрея Гордеева предстоит вспомнить победное настроение, т.к. после зимней паузы "СКА-Хабаровск" ещё ни разу не смог выиграть. Напомним, что и раскачивались дальневосточники долго. Однако сейчас нужно собраться, иначе можно остаться без четвёртой позиции.
"Луч-Энергия" – "Зенит-2"
Как только игрокам "Луча-Энергии" стали выплачивать долги, то они тут же собрались, но взять больше, чем одно очков в поединке не смогли. В результате, зона вылета, не смотря на одиннадцатую позицию, стала видна на горизонте и приближается быстрыми шагами. "Зенит-2" отстаёт от владивостокской команды всего на одно очко, поэтому права на ошибку у них тоже нет.
"Сибирь" – "Сокол"
В первом дивизионе команды провели между собой 11 встреч, и показали себя бескомпромиссными соперниками. Судите сами: 4 победы у сибиряков, и 6 – у волжан, соотношение мячей 12:19 также в пользу Саратова. Интересный факт: команда под названием "Сибирь" в Новосибирске только проигрывала, а под названием "Чкаловец" - только побеждала.
"Тосно" – "Динамо-Москва"
Московское "Динамо" в двух очных встречах против "Тосно" не смогла взять ни одного очка. В первом круге "лесники" благодаря единственному голу Младена Кашчелана за десять минут до конца встречи смогли одержать минимальную победу. Спустя два месяца командам предстояло сразиться в рамках 1/8 финала Кубка России. Упорный поединок переходил в дополнительное время, но за две минуты до финального свистка Павел Киреенко с передачи Раде Дугалича организовал победный гол тосненцев и вывел их в четвертьфинал. Поэтому "Динамо" есть за что мстить.
"Химки" – "Шинник"
На своём поле "Химки" не проигрывают (+7,=6,-0,20:10). Ярославль в гостевых поединках играет достаточно ровно (+5,=5,-4,13:13). Учитывая турнирную таблицу и подобный расклад, три очка должны достаться хозяевам, как более нуждающимся в поправлении своего положения.
"Кубань" – "Нефтехимик"
В первом круге "Кубань" крупно обыграла "Нефтехимик" (4:1). Однако нынешний нижнекамский коллектив не похож на прежний. Спастись им уже не удастся, слишком много упущено на старте, но потрепать нервы они могут. Обратим внимание на серию гостей: победа-поражение-победа. Если следовать логическим рассуждениям, то три очка в этой встрече достанутся хозяевам.
"Спартак-Нальчик" – "Волгарь"
Оба клуба находятся на границе с зоной вылета. Хозяева чуть выше, гости чуть ниже. И это чуть выражается одним очком. Поэтому каждый вступит в упорную борьбу за право "выжить". За нальчан играет их поле. Здесь они как и все южные команды, сильны.
"Мордовия" – "Факел"
В первом круге "Мордовия" с минимальным перевесом сумела одолеть претендента на попадание в зону стыковых матчей "Факел" (2:1). Сегодня саранскому клубу очень нужны очки, т.к. позади вторая лига. "Мордовия" провела на домашнем стадионе 13 встреч (+3,=5,-5,12:15). Победив в последнем домашнем матче "Нефтехимик", саранский клуб прервал серию из 4-х домашних игр без побед. "Факел" на выезде провёл 14 игр (+5,=5,-4,13:15). Обращает на себя внимание то, что вот уже в трёх поединках кряду воронежцы не могут забить в гостях.
"Тамбов" – "Енисей"
Очередная встреча, где команды разделяет шаг. В данном случае он равен двум очкам и двум позициям в турнирной таблице. "Енисей" ужасно начал вторую часть сезона, набрав всего одно очко в трёх турах. В результате, красноярский клуб скатился на седьмую позицию. И это при лучшей селекции среди всех команд ФНЛ. Неожиданно. "Тамбов" набрал за тот же период четыре балла, закрепившись на девятом месте, что является несомненным успехом для новобранца дивизиона.
Константин Лицин
"СКА-Хабаровск" – "Тюмень"
счётом 3:1. На сей раз подопечным Андрея Гордеева предстоит вспомнить победное настроение, т.к. после зимней паузы "СКА-Хабаровск" ещё ни разу не смог выиграть. Напомним, что и раскачивались дальневосточники долго. Однако сейчас нужно собраться, иначе можно остаться без четвёртой позиции.
"Луч-Энергия" – "Зенит-2"
Как только игрокам "Луча-Энергии" стали выплачивать долги, то они тут же собрались, но взять больше, чем одно очков в поединке не смогли. В результате, зона вылета, не смотря на одиннадцатую позицию, стала видна на горизонте и приближается быстрыми шагами. "Зенит-2" отстаёт от владивостокской команды всего на одно очко, поэтому права на ошибку у них тоже нет.
"Сибирь" – "Сокол"
В первом дивизионе команды провели между собой 11 встреч, и показали себя бескомпромиссными соперниками. Судите сами: 4 победы у сибиряков, и 6 – у волжан, соотношение мячей 12:19 также в пользу Саратова. Интересный факт: команда под названием "Сибирь" в Новосибирске только проигрывала, а под названием "Чкаловец" - только побеждала.
"Тосно" – "Динамо-Москва"
Московское "Динамо" в двух очных встречах против "Тосно" не смогла взять ни одного очка. В первом круге "лесники" благодаря единственному голу Младена Кашчелана за десять минут до конца встречи смогли одержать минимальную победу. Спустя два месяца командам предстояло сразиться в рамках 1/8 финала Кубка России. Упорный поединок переходил в дополнительное время, но за две минуты до финального свистка Павел Киреенко с передачи Раде Дугалича организовал победный гол тосненцев и вывел их в четвертьфинал. Поэтому "Динамо" есть за что мстить.
"Химки" – "Шинник"
На своём поле "Химки" не проигрывают (+7,=6,-0,20:10). Ярославль в гостевых поединках играет достаточно ровно (+5,=5,-4,13:13). Учитывая турнирную таблицу и подобный расклад, три очка должны достаться хозяевам, как более нуждающимся в поправлении своего положения.
"Кубань" – "Нефтехимик"
В первом круге "Кубань" крупно обыграла "Нефтехимик" (4:1). Однако нынешний нижнекамский коллектив не похож на прежний. Спастись им уже не удастся, слишком много упущено на старте, но потрепать нервы они могут. Обратим внимание на серию гостей: победа-поражение-победа. Если следовать логическим рассуждениям, то три очка в этой встрече достанутся хозяевам.
"Спартак-Нальчик" – "Волгарь"
Оба клуба находятся на границе с зоной вылета. Хозяева чуть выше, гости чуть ниже. И это чуть выражается одним очком. Поэтому каждый вступит в упорную борьбу за право "выжить". За нальчан играет их поле. Здесь они как и все южные команды, сильны.
"Мордовия" – "Факел"
В первом круге "Мордовия" с минимальным перевесом сумела одолеть претендента на попадание в зону стыковых матчей "Факел" (2:1). Сегодня саранскому клубу очень нужны очки, т.к. позади вторая лига. "Мордовия" провела на домашнем стадионе 13 встреч (+3,=5,-5,12:15). Победив в последнем домашнем матче "Нефтехимик", саранский клуб прервал серию из 4-х домашних игр без побед. "Факел" на выезде провёл 14 игр (+5,=5,-4,13:15). Обращает на себя внимание то, что вот уже в трёх поединках кряду воронежцы не могут забить в гостях.
"Тамбов" – "Енисей"
Очередная встреча, где команды разделяет шаг. В данном случае он равен двум очкам и двум позициям в турнирной таблице. "Енисей" ужасно начал вторую часть сезона, набрав всего одно очко в трёх турах. В результате, красноярский клуб скатился на седьмую позицию. И это при лучшей селекции среди всех команд ФНЛ. Неожиданно. "Тамбов" набрал за тот же период четыре балла, закрепившись на девятом месте, что является несомненным успехом для новобранца дивизиона.
Константин Лицин
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