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Швеция разгромила Белоруссию, Босния забила пять мячей Гибралтару

Сборная Швеции на своем поле нанесла поражение Белоруссии (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Чемпионат мира-2018

Отборочный этап

5 тур

Швеция - Беларусь 4:0

Гол: Форсберг, 19 (пен.), 49, Берг, 57, Телин, 78

Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Янссон, Аугустинсон, Дурмаз (Клаэссон, 85), Хильемарк, Экдаль (Йоханссон, 68), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 74)

Беларусь: Горбунов, Филипенко, Шитов, Мартынович, Бордачёв (Володько, 69), Политевич, Брессан, Маевский (Драгун, 66), Риос, Гордейчук, Сигневич (Родионов, 71)

Предупреждения: Мартынович, 25

Чемпионат мира-2018

Отборочный этап

5 тур

Босния и Герцеговина - Гибралтар 5:0

Голы: Ибишевич, 4, 43, Вршаевич, 52, Вишча, 56, Бичакчич, 90+4

Босния и Герцеговина: Бегович, Цоцалич, Жуканович, Колашинац (Павлович, 46), Бичакчич, Вршаевич (Баич, 75), Пьянич (Вранчич, 56), Цимирот, Вишча, Ибишевич, Ходжич

Гибралтар: Ибрахим, Д. Чиполина, К. Чиполина (Паси, 53), Чиполина, Гарсия, Паяс, Гиллинг (Бардон, 75), Уолкер, Кашаро (Дуарте, 88), Эрнандес, Кашаро

Предупреждения: Колашинац, 18

Кипр - Эстония 0:0

Кипр: Панайи, Хараламбус, Лайфис, Меркис, Стилиану (Авраам, 72), Артиматас, Лабан (Рушиас, 82), Кириаку, Христофи, Кастанос, Митидис (Макрис, 89)

Эстония: Аксалу, Баранов, Тенисте, Клаван, Круглов, Метс, Дмитриев, Васильев (Аниер, 90+1), Оямаа (Лутс, 65), Кяйт, Зенёв (Тоомет, 79)

Предупреждения: Васильев, 68, Лабан, 78
Теги: Сборная Швеции Сборная Белоруссии
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