Швеция разгромила Белоруссию, Босния забила пять мячей Гибралтару

Сборная Швеции на своем поле нанесла поражение Белоруссии (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.



Чемпионат мира-2018



Отборочный этап



5 тур



Швеция - Беларусь 4:0



Гол: Форсберг, 19 (пен.), 49, Берг, 57, Телин, 78



Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Янссон, Аугустинсон, Дурмаз (Клаэссон, 85), Хильемарк, Экдаль (Йоханссон, 68), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 74)



Беларусь: Горбунов, Филипенко, Шитов, Мартынович, Бордачёв (Володько, 69), Политевич, Брессан, Маевский (Драгун, 66), Риос, Гордейчук, Сигневич (Родионов, 71)



Предупреждения: Мартынович, 25



Чемпионат мира-2018



Отборочный этап



5 тур



Босния и Герцеговина - Гибралтар 5:0



Голы: Ибишевич, 4, 43, Вршаевич, 52, Вишча, 56, Бичакчич, 90+4



Босния и Герцеговина: Бегович, Цоцалич, Жуканович, Колашинац (Павлович, 46), Бичакчич, Вршаевич (Баич, 75), Пьянич (Вранчич, 56), Цимирот, Вишча, Ибишевич, Ходжич



Гибралтар: Ибрахим, Д. Чиполина, К. Чиполина (Паси, 53), Чиполина, Гарсия, Паяс, Гиллинг (Бардон, 75), Уолкер, Кашаро (Дуарте, 88), Эрнандес, Кашаро



Предупреждения: Колашинац, 18



Кипр - Эстония 0:0



Кипр: Панайи, Хараламбус, Лайфис, Меркис, Стилиану (Авраам, 72), Артиматас, Лабан (Рушиас, 82), Кириаку, Христофи, Кастанос, Митидис (Макрис, 89)



Эстония: Аксалу, Баранов, Тенисте, Клаван, Круглов, Метс, Дмитриев, Васильев (Аниер, 90+1), Оямаа (Лутс, 65), Кяйт, Зенёв (Тоомет, 79)



Предупреждения: Васильев, 68, Лабан, 78