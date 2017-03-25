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Чего нам не хватало вчера (видео) (2)
Чего нам не хватало вчера (видео) (2)
Швеция разгромила Белоруссию, Босния забила пять мячей Гибралтару
Сборная Швеции на своем поле нанесла поражение Белоруссии (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Чемпионат мира-2018
Отборочный этап
5 тур
Швеция - Беларусь 4:0
Гол: Форсберг, 19 (пен.), 49, Берг, 57, Телин, 78
Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Янссон, Аугустинсон, Дурмаз (Клаэссон, 85), Хильемарк, Экдаль (Йоханссон, 68), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 74)
Беларусь: Горбунов, Филипенко, Шитов, Мартынович, Бордачёв (Володько, 69), Политевич, Брессан, Маевский (Драгун, 66), Риос, Гордейчук, Сигневич (Родионов, 71)
Предупреждения: Мартынович, 25
Чемпионат мира-2018
Отборочный этап
5 тур
Босния и Герцеговина - Гибралтар 5:0
Голы: Ибишевич, 4, 43, Вршаевич, 52, Вишча, 56, Бичакчич, 90+4
Босния и Герцеговина: Бегович, Цоцалич, Жуканович, Колашинац (Павлович, 46), Бичакчич, Вршаевич (Баич, 75), Пьянич (Вранчич, 56), Цимирот, Вишча, Ибишевич, Ходжич
Гибралтар: Ибрахим, Д. Чиполина, К. Чиполина (Паси, 53), Чиполина, Гарсия, Паяс, Гиллинг (Бардон, 75), Уолкер, Кашаро (Дуарте, 88), Эрнандес, Кашаро
Предупреждения: Колашинац, 18
Кипр - Эстония 0:0
Кипр: Панайи, Хараламбус, Лайфис, Меркис, Стилиану (Авраам, 72), Артиматас, Лабан (Рушиас, 82), Кириаку, Христофи, Кастанос, Митидис (Макрис, 89)
Эстония: Аксалу, Баранов, Тенисте, Клаван, Круглов, Метс, Дмитриев, Васильев (Аниер, 90+1), Оямаа (Лутс, 65), Кяйт, Зенёв (Тоомет, 79)
Предупреждения: Васильев, 68, Лабан, 78
Чемпионат мира-2018
Отборочный этап
5 тур
Швеция - Беларусь 4:0
Гол: Форсберг, 19 (пен.), 49, Берг, 57, Телин, 78
Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Янссон, Аугустинсон, Дурмаз (Клаэссон, 85), Хильемарк, Экдаль (Йоханссон, 68), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 74)
Беларусь: Горбунов, Филипенко, Шитов, Мартынович, Бордачёв (Володько, 69), Политевич, Брессан, Маевский (Драгун, 66), Риос, Гордейчук, Сигневич (Родионов, 71)
Предупреждения: Мартынович, 25
Чемпионат мира-2018
Отборочный этап
5 тур
Босния и Герцеговина - Гибралтар 5:0
Голы: Ибишевич, 4, 43, Вршаевич, 52, Вишча, 56, Бичакчич, 90+4
Босния и Герцеговина: Бегович, Цоцалич, Жуканович, Колашинац (Павлович, 46), Бичакчич, Вршаевич (Баич, 75), Пьянич (Вранчич, 56), Цимирот, Вишча, Ибишевич, Ходжич
Гибралтар: Ибрахим, Д. Чиполина, К. Чиполина (Паси, 53), Чиполина, Гарсия, Паяс, Гиллинг (Бардон, 75), Уолкер, Кашаро (Дуарте, 88), Эрнандес, Кашаро
Предупреждения: Колашинац, 18
Кипр - Эстония 0:0
Кипр: Панайи, Хараламбус, Лайфис, Меркис, Стилиану (Авраам, 72), Артиматас, Лабан (Рушиас, 82), Кириаку, Христофи, Кастанос, Митидис (Макрис, 89)
Эстония: Аксалу, Баранов, Тенисте, Клаван, Круглов, Метс, Дмитриев, Васильев (Аниер, 90+1), Оямаа (Лутс, 65), Кяйт, Зенёв (Тоомет, 79)
Предупреждения: Васильев, 68, Лабан, 78
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