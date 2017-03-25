Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Валенсия" проявляет интерес к Бибрасу Натхо

"Валенсия" проявляет интерес к полузащитнику московского ЦСКА Бибрасу Натхо, утверждает Fichajes.

Сообщается, что клуб рассматривает возможность приобретения израильского футболиста летом 2017 года.

Срок действия нынешнего соглашения Натхо с армейцами истечет летом 2018 года.

"Газета.ру"
Теги: Натхо ЦСКА Валенсия
Сегодня, 22:20
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:25) #
  • -1
  •  (1)
online

Продавать! Немедленно продавать! Натхо последнее время не тянет вообще.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:23) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Валенсии надо 10 раз подумать прежде чем покупать этот деревянный хлам,всем известно что игроки из цыска- это самый настоящий футбольный хлам,они только в нашей рфпл способны забивать Мордовии где как известно был договорняк,один Муса чего стоит,не зря в Англии говорят что этот самый худший трансфер апл за последние 50 лет
Регистрация: 15.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.