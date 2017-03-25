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Чего нам не хватало вчера (видео) (2)
Чего нам не хватало вчера (видео) (2)
"Валенсия" проявляет интерес к Бибрасу Натхо
"Валенсия" проявляет интерес к полузащитнику московского ЦСКА Бибрасу Натхо, утверждает Fichajes.
Сообщается, что клуб рассматривает возможность приобретения израильского футболиста летом 2017 года.
Срок действия нынешнего соглашения Натхо с армейцами истечет летом 2018 года.
"Газета.ру"
Сообщается, что клуб рассматривает возможность приобретения израильского футболиста летом 2017 года.
Срок действия нынешнего соглашения Натхо с армейцами истечет летом 2018 года.
"Газета.ру"
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